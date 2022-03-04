Sungurlu'da deprem tatbikatı

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, '2022 Afet Tatbikat Yılı' faliyetleri kapsamında eş zamanlı olarak tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Acil Durum Arama ve Kurtarma (AFAD) tarafından "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında, ülke genelindeki tüm okullarda eş zamanlı olarak "deprem anı ve tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi.

Sungurlu’da ki tüm okullarda da eş zamanlı olarak yapılan tatbikatta, 2 dakika süreli alarm verilerek tüm personel ve öğrenciler, sınıflarda "çök, kapan, tutun" yöntemini uyguladı. Alarmın sona ermesiyle birlikte "deprem bitti" kabul edilerek öğrenciler, öğretmenlerin kontrolünde sınıflarından tahliye edildiler.

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