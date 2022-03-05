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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maliye Bakanlığı'ndan, onkoloji merkezine maddi destek

İHA

Maliye Bakanlığı'ndan, onkoloji merkezine maddi destek

Çorum’da yapımına başlanan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi binası için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den 5 milyon TL destek sağlandı.
AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Milletvekili Oğuzhan Kaya ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi TBMM’deki çalışma ofisinde ziyaret etti.
Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, büyükşehirler dışında Çorum ölçeğinde hiçbir ilde bulunmayan onkoloji tanı ve tedavi Merkezi binasının geçtiğimiz günlerde temelinin atıldığını hatırlattı. Yaklaşık 31 milyon liraya ihale edilen Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi binasının 320 gün içerisinde bitirileceğini ve 2022 yılı bitmeden hizmete açılacağını belirten Milletvekili Ceylan, toplam bin 400 metrekare alana kurulan onkoloji tanı ve tedavi merkezinin 4 bin 336 metrekare kapalı alana sahip olacağını ifade etti.
Bittiğinde 76 oda, 3 bekleme alanı, 15 özel tedavi alanı bulunacak olan Onkoloji tanı ve tedavi merkezi inşaatının durmaması için gerekli olan parasal kaynak konusunda çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Ceylan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye konuyu aktardıklarını anlattı.
Bakan Nebati’nin de Çorum ve bölgesi için son derece önemli olan hastanenin bitirilmesi için gereken maddi desteği sağlama sözü verdiğini açıklayan Ceylan, hastane inşaatı için ilk etapta 5 milyon TL ödeneğin verildiğini vurguladı.
Kanserin zorlu bir tedavi süreci içerdiğine dikkati çeken Milletvekili Ceylan, Çorum’da kanser tedavi gören insanların tedavi olabilmek için büyük şehirlere gitmek durumunda kaldıklarını, ancak bu yılın sonu itibariyle tedavilerin Çorum’da yapılacağını kaydetti.
Milletvekili Ceylan, “Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi, Çorum'da yüzyılın yatırımıdır. Öyle bir yatırım ki burada emeği geçen, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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