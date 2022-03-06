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AFAD Çorum İl Müdürü Elvan Kaya: “Afetlere her an hazırlıklı olmalıyız”

İHA

AFAD Çorum İl Müdürü Elvan Kaya: “Afetlere her an hazırlıklı olmalıyız”

İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Elvan Kaya, Türkiye’nin afetlerin yoğun olarak yaşandığı bir coğrafya olduğuna dikkat çekerek, “Deprem, ne yazık ki unutulduğunda başımıza gelen ve büyük kayıplara sebep olan doğal bir afettir. Ülkemizin depremselliği ve geçmişte yaşadığımız acı tecrübeler bir an olsun aklımızdan çıkmamalı ve her an afetlere özellikle de depreme karşı hazırlıklı olmalıyız” dedi.
17 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında AFAD Çorum İl Müdürü Elvan Kaya, basın mensupları ile bir araya geldi. Kaya, toplantıda AFAD’ın çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Güvenli yapılaşma, deprem ve afet bilincinin oluşturulması, depremlere karşı her an hazırlıklı olunması maksadıyla her yıl 17 Mart tarihleri arasında Deprem Haftası kutlandığını hatırlatan Kaya, “Sadece bu haftaya özel olarak değil, Afetlere hazırlanmaya mahkûm olduğumuzu hiçbir zaman unutmadan, toplumun her kesimiyle çalışmalarımızı kesintisiz devam ettirerek, güvenli geleceğimizi hep birlikte inşa etmeliyiz. Afetlere hazırlık alanında faaliyetlerimizi yaygınlaştırabilmek ve 7 den 70 e herkese ulaşabilmek için tüm kurum ve kuruluşlarımıza büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu çerçevede; Deprem Haftası dolayısı ile toplumumuzda farkındalık oluşturulması büyük bir önem taşımaktadır. Ülke olarak yürütülen hazırlık çalışmalarında, halkımızın da yanımızda yer alması ve Deprem Haftası vesilesiyle düzenlenen etkinliklere katılarak destek olması, afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturulmasında kilit rol oynayacaktır” dedi.
2021 yılında ülke genelinde “Afet Eğitim Yılı” kapsamında düzenlenen eğitimlerin ve yürütülen çalışmaların teoriden pratiğe dönüştürülmesi, davranış değişikliği sağlanması ve toplumda risk azaltma kültürünün yaygınlaştırılması, birlikte çalışma becerisinin geliştirilmesi maksadıyla 2022 yılı “Afet Tatbikat Yılı” olarak ilan edildiğini anımsatan Kaya, “Gerek Tatbikat Yılı gerek ise 17 Mart Deprem haftası göz önünde bulundurularak ilimizde AFAD koordinasyonunda çeşitli eğitim, tatbikat ve faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Şehrin bazı bölgelerinde stand ve sergi açılması, okullarda deprem farkındalığı ile ilgili eğitimler ve tatbikatlar, AFAD Gönüllülüğünün yaygınlaştırılması adına etkinlikler icra edilmektedir. Geçtiğimiz Şubat ayı içinde Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Çorum Belediye Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD Gönüllülerimizin katılımıyla ilk saha tatbikatımız gerçekleştirilmiştir. Bu tip saha ve masa başı tatbikatlarının bu yıl farklı tematik alanlarda ulusal ve yerel düzeyde çok tekrarlı şekilde yapılması planlanmaktadır" diye konuştu.

Çorum’un Kuzey Anadolu Fay Hattının üzerinde olduğunu kaydeden Kaya, “Sungurlu ile Merzifon fay hattı 7’nin üzerinde büyüklükte deprem üretme potansiyeli var. Ne zaman olacağını kestiremiyoruz. Hızlı bir şekilde hazırlıklarımızı tamamlamız gerekiyor. Amacımız en ücra köşedeki insana ulaşmak. İnsan odaklı, insanların hayatta kalması için çalışıyoruz. Devletin merhamet ve şefkat eliyiz. Dünyanın her yerine gidiyoruz” şeklinde konuştu.

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