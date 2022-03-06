İl Genel Meclis üyeleriyle buluşan Başkan Aşgın: "Biz bu milletin de, bu şehrin de hizmetkarıyız"

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis üyeleriyle bir araya gelerek göreve geldiği günden itibaren yaptığı çalışmaları anlattı.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Başkan Aşgın, "Ayrı düşünebiliriz, ayrı hayallerimiz olabilir, ayrı beklentilerimiz olabilir, ayrı dünya görüşlerimiz olabilir. Bayrağımız bir, vatanımız bir, ezanımız bir. Bu kadar birliğin, beraberliğin, güzelliğin içerisinde hiçbir ayrım bizlere yakışmaz. Bu şehir için, ülkemiz için en güzel şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz. Biz bu milletin, bu şehrin hizmetkarıyız” dedi.

Göreve geldikleri günden itibaren Çorum için aşkla çalıştıklarının altını çizen Başkan Aşgın, “Niyetiniz iyi olursa akıbet de hayır olur. Seçim dönemi verdiğimiz sözlerimizin çoğunu tuttuk. Seçim taahhütlerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz. Teşkilatımızın, milletvekillerimizin destekleriyle hamd olsun güzel işler başarıyoruz. Daha fazlasını da başarmaya azmimiz, irademiz var” şeklinde konuştu.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Genel Meclis üyelerini bir araya getirdiği için Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür ederek, “Bu daveti yaparak bizleri onurlandırdığı için aşkla çalışan değerli belediye başkanımıza şahsım ve tüm İl Genel Meclis üyeleri adına teşekkür ediyorum. Bu tarz programların devamının olmasını diliyorum” diye konuştu.

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