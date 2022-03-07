Hava sıcaklığının azalacağı Çorum'da kar yağışı bekleniyor

Çorum Valiliği, yarın akşam saatlerinden itibaren yeni bir yağış sisteminin etkisine girmesinin beklenen kentte, hava sıcaklıklarının Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava nedeniyle hafta boyunca azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşeceğini belirtti.

Çorum'un il genelinde yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı ve soğuk havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Valilik soğuk hava ve kar yağışıyla ilgili olarak üretici, sürücü ve vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, kent genelinde kar yağışı beklendiği ifade edilerek, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın akşam saatlerinden itibaren görülecek kar yağışının ilimizde de yer yer kar yağışı şeklinde beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren görülecek yağışla birlikte 6 ila 10 derece düşmesi beklenmektedir. Yağışlar bölgemizin kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde, yüksek ve iç kesimlerde ise kar yağışı şeklinde olması bekleniyor" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.