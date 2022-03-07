Bilal Karatağ güven tazeledi

Osmancık Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Bilal Karatağ, 3. kez seçilerek güven tazeledi.

Osmancık Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Genel Kurul toplantısı Belediye Kültür Sitesi’nde gerçekleşti. Genel Kurulda, Bilal Karatağ, Salih Dölcü ve Hamit Akman başkanlık için yarıştı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu çalışma raporları ibra edildi. 3 adayın yaptığı konuşmalarının ardından yönetim kurulu seçimine geçildi. Yoğun katılımın olduğu Olağan Genel Kurulda, mevcut başkan Bilal Karatağ, 151 oy ile yeniden seçilerek güven tazeledi. Adaylardan Salih Dölcü 145, Hamit Akman ise 7 oy aldı.

Bilal Karatağ başkanlığında oluşturulan yönetim kurulu Erdal Karakuş, M. Akif Karatepe, Recep Dönerer, Sebahattin Okur, Cezmi Alaca, Mustafa Temizkan'dan, denetim kurulu ise Mehmet Taşkıran, Hamit Şen ve Yasin Şenol'dan oluştu.

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