Girişimci kadınlar Sancaktepe Belediyesi etkinliği’ne katıldı

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Kargı Yeşilköy Köyü Girişimci Kadınlar Kooperatifi, İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün davetiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen programa katıldılar.

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Sancaktepe Belediyesi tarafından bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün davetiyle Kargı Yeşilköy Girişimci Kadınlar Kooperatifi Başkanı Zeliha Aksoy ve Başkan Yardımcısı Emine Devrez’de katıldı.

Programda üretmiş oldukları yöresel ürünleri tanıtma imkanı bulan Kargı Yeşilköy Girişimci Kadınlar Kooperatifi ürünlerden oluşan hediyelerden Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’ye takdim ettiler.

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