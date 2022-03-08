Girişimci kadınlar Sancaktepe Belediyesi etkinliği’ne katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Girişimci kadınlar Sancaktepe Belediyesi etkinliği’ne katıldı

İHA

Girişimci kadınlar Sancaktepe Belediyesi etkinliği’ne katıldı

Kargı Yeşilköy Köyü Girişimci Kadınlar Kooperatifi, İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün davetiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen programa katıldılar.
Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Sancaktepe Belediyesi tarafından bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün davetiyle Kargı Yeşilköy Girişimci Kadınlar Kooperatifi Başkanı Zeliha Aksoy ve Başkan Yardımcısı Emine Devrez’de katıldı.
Programda üretmiş oldukları yöresel ürünleri tanıtma imkanı bulan Kargı Yeşilköy Girişimci Kadınlar Kooperatifi ürünlerden oluşan hediyelerden Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’ye takdim ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

En güzel İstiklal marşını Melek Akyol okudu
YEREL HABERLER En güzel İstiklal marşını Melek Akyol okudu
JASAT ekiplerinden kaçamadılar
YEREL HABERLER JASAT ekiplerinden kaçamadılar
Akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Bilal Karatağ güven tazeledi
YEREL HABERLER Bilal Karatağ güven tazeledi
Kiralık araçla hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kiralık araçla hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı
Hava sıcaklığının azalacağı Çorum'da kar yağışı bekleniyor
YEREL HABERLER Hava sıcaklığının azalacağı Çorum'da kar yağışı ...
Çorum Valiliği’nden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
YEREL HABERLER Çorum Valiliği’nden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
Otomobilini kurtarmaya çalışırken canından oldu
YEREL HABERLER Otomobilini kurtarmaya çalışırken canından oldu
Kontrolden çıkan araç ortalığı savaş alanına çevirdi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç ortalığı savaş alanına çevirdi
Çorum polis'inden kaçak akaryakıt operasyonu
YEREL HABERLER Çorum polis'inden kaçak akaryakıt operasyonu
Çorum'da 12 kişi metil alkolden zehirlendi Hastanede tedavi altına alınan 8 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Çorum'da 12 kişi metil alkolden zehirlendi Hastanede ...
'Dünyanın belleği' Hattuşa kar altında Medeniyetler beşiği Hattuşa beyaz örtüsüyle mest etti Her mevsim ayrı güzellik sunan antik kentte kartpostallık manzaralar
YEREL HABERLER 'Dünyanın belleği' Hattuşa kar altında Medeniyetler ...
İl Genel Meclis üyeleriyle buluşan Başkan Aşgın: "Biz bu milletin de, bu şehrin de hizmetkarıyız"
YEREL HABERLER İl Genel Meclis üyeleriyle buluşan Başkan Aşgın: "Biz ...
AFAD Çorum İl Müdürü Elvan Kaya: “Afetlere her an hazırlıklı olmalıyız”
YEREL HABERLER AFAD Çorum İl Müdürü Elvan Kaya: “Afetlere her an ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.