Bacaya sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

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Çorum’da girdiği bacada sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 7. Sokakta üzerinde bulunan bir apartmanda, kedi girdiği bacaya sıkıştı. Kedinin sahibi Nuray Çam, Çorum Belediyesi’ni arayarak yardım istedi. Belirtilen adrese giden Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, bacada mahsur kalan kediyi sıkıştığı yerden çıkardı ve sahibine teslim etti.

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