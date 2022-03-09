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Şampiyonluk kupası Başkan Aşgın’da 2021-2022 Voleybol sezonunda 1. Lig'e yükselen Çorum Belediyesi GSK Voleybol Takımı şampiyonluk kupasıyla Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın: “Hedefimiz Efeler ligi”

İHA

20212022 Voleybol sezonunda 1. Lig'e yükselen Çorum Belediyesi GSK Voleybol Takımı şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a götürdü. Voleybol takımını kutlayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Hedefimiz Efeler Ligi" dedi.

Şampiyonluk kupası Başkan Aşgın’da 2021-2022 Voleybol sezonunda 1. Lig'e yükselen Çorum Belediyesi GSK Voleybol Takımı şampiyonluk kupasıyla Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın: “Hedefimiz Efeler ligi”

20212022 Voleybol sezonunda 1. Lig'e yükselen Çorum Belediyesi GSK Voleybol Takımı şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a götürdü. Voleybol takımını kutlayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Hedefimiz Efeler Ligi” dedi.
Çorum Belediyesi GSK Voleybol Takımı, Konya’da oynanan playoff final grubu müsabakalarında rakiplerini yenerek 1. Lig'e yükseldi. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak, Voleybol Sorumlusu Adil Balcı, antrenör ve sporculardan oluşan heyet bugün Başkan Aşgın’ı makamında ziyaret etti.
Çorum Belediyesi GSK Voleybol Takımı Kaptanı Mehmet Bircan, 1. Lig hedefiyle sezona başladıklarını belirterek, “Bu sözümüzü yerine getirdiğimiz için mutluyuz. Çorum bunu hak ediyor. Öncelikle Belediye Başkanımıza ve tüm Çorum halkına teşekkür ediyoruz. Sıradaki hedefimiz Efeler ligine çıkmak” dedi.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, şampiyon ekibi kutlayarak önümüzdeki sezon Efeler Ligi’ne yükselmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Başkan Aşgın, “Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Hak ettiğiniz bir başarıya ulaştınız. Şehrimizi, voleybolda birinci lige taşımış olduk. Biz Çorum olarak iddialı bir şehiriz. Tarımda ve sanayide olduğu gibi sporda da iddialıyız. Efeler Ligi hedefimizden asla sapmıyoruz. Önümüzdeki sezon çok daha güçlü bir takım kurarak Efeler Ligine yükseleceğimize inanıyoruz. Çorum’u en güzel şekilde temsil edeceğiz” diye konuştu.
Futbolda Çorumluların gönlünde taht kuran Çorum FK’ya da başarı dileyen Başkan Aşgın, “Voleybolda olduğu gibi futbolda da bizim yerimiz 1. Lig ve Süper Lig'dir” dedi. Çorum Belediyesi’nin Çorum FK’nın her zaman destekçisi olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Türkiye’nin en güzel stadyumunu yaparak Çorum FK’ya hediye ettik. Yine çok güzel tesisleri ve otobüsü Çorum FK’nın emrine sunduk. Sponsorluk anlamında da maddi destek sağladık. Biz, voleybol takımının nasıl arkasındaysak Çorum FK’nın da arkasındayız ve desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah süreç aynı şekilde devam eder ve voleybolda olduğu gibi futbolda da 1. Lig'e yükseliriz” şeklinde konuştu.
Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise, inanarak çalışmanın mükafatını aldıklarını ve hedefe ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:
“Hikayemiz yeni başlıyor. Bu yarışın bundan sonraki aşamaları da olacak. İnşallah gelecek sezonu planlamasını yapacağız. Yeni başarıları şehrimize yaşatmaya devam edeceğiz. Bu başarıda katkısı olan teknik heyete, idari kadroya ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Bu zamana kadara destek veren başta Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İleriki yıllarda da ayaklarımızı yere sağlam bir şekilde basarak bu başarımızı taçlandıracağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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