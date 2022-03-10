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Çorum’un ihracat artışı sürüyor Şubat ayında 86 milyon 414 bin dolar ihracat gerçekleştiren Çorum, ihracatçı iller arasında da 22. sırada yer aldı

İHA

Çorum’un ihracat artışı sürüyor Şubat ayında 86 milyon 414 bin dolar ihracat gerçekleştiren Çorum, ihracatçı iller arasında da 22. sırada yer aldı

Çorum’un yeni yılda ihracat artışı devam ediyor.
2022 yılına ihracat artışıyla başlayan Çorum, Şubat ayında da ihracat oranlarındaki yükselişini devam ettirdi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Ocak ayında 59 milyon 776 bin dolarlık yapılan ihracat Şubat ayında 86 milyon 414 bin dolara yükseldi. Çorum ihracatçı iller arasında da 22’ci sırada yer aldı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2022 Şubat ayı ihracat verilerine göre, Türkiye tarihi bir performans göstererek rekora ulaştı. Şubat ayında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 25'lik artışla, 20 milyar dolar oldu. Bu rakamla beraber, tarihin en yüksek şubat ayı ihracat rakamına ulaşıldı. Firmaların ihracata duyduğu yoğun ilgi, Şubat ayında da ihracatçı firma sayısına yansımaya devam etti.
Şubat ayında bin 718 firma, ilk kez ihracat yaparak ihracat ailesine katıldı. Türk bayrağını 214 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başaran ihracatçılar, 164 ülkeye ihracatını artırdı. İhracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke, 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD ve 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. İhracatçılar 9 ülkeye aylık ihracat rekoru kırdı. Şubat ayında 2,6 milyar dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü ilk sırada yer alırken 2,4 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörü ikinci ve 1,8 milyar doları aşan hazır giyim sektörü ise üçüncü oldu.

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