Türkiye okullar Kick Boks şampiyonası Çorum’da yapılacak

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı,1013 Mart 2022 tarihleri arasında Çorum’da yapılacak müsabakalar öncesi Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Çorum’u sporun merkezi haline getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “İlimizde çok önemli müsabakalar yapılıyor. Şimdi de Yıldızlar Küçükler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız. Böyle önemli bir organizasyonda Çorum’u tercih ettikleri için Türkiye Kick Boks Federasyonumuza teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Aşgın, “Çorum artık sporla anılan bir kent haline geldi. Geçtiğimiz aylarda da Türkiye U23 Serbest Güreş Şampiyonası ve Büyükler Ferdi Halter Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yaptık. Atatürk Spor Salonunda 1013 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak şampiyonaya katılacak sporcularımız ve antrenörlerine başarılar diliyor, tüm hemşehrilerimizi Kick Boks şampiyonası’na davet ediyorum” diye konuştu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı da yaptığı konuşmada, şampiyonanın Çorum’da gerçekleştiriliyor olmasından duydukları mutluluğu ifade ederek “Çorum’da spora ve sporcuya değer veren bir Belediye Başkanımız var. Tüm Çorumluları yapacağımız Yıldızlar Küçükler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası’na davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların sonunda Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a Kick Boks eldiveni hediye etti.

Ziyarette Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak ve Kick Boks İl Temsilcisi Aydın Fırat da yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.