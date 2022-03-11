Komşusunu cami çıkışı tüfekle vurarak öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Komşusunu cami çıkışı tüfekle vurarak öldürdü

DHA

Komşusunu cami çıkışı tüfekle vurarak öldürdü


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Osman G., (25), komşusu Yılmaz Gökkaya'yı (48) cami çıkışında tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, dün akşam saatlerinde Hankozlusu köyünde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Osman G. ile komşusu Yılmaz Gökkaya kavga etti. Köylüler araya girerek tarafları ayırdı. Bir süre sonra Osman G. namaz kılıp camiden çıkan Yılmaz Gökkaya'yı tüfekle başından vurdu. Gökkaya yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Gökkaya'nın hayatını kaybettiği belirledi. Gökkaya'nın cansız bedeni otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.
Jandarma, Osman G.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-03-11 09:53:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tartıştığı komşusunu öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı komşusunu öldürdü
Türkiye okullar Kick Boks şampiyonası Çorum’da yapılacak
YEREL HABERLER Türkiye okullar Kick Boks şampiyonası Çorum’da ...
Başkan Şahiner'den OSB'ye yatırım yapacak iş adamlarına açık çek: "Her türlü desteğe hazırım"
YEREL HABERLER Başkan Şahiner'den OSB'ye yatırım yapacak iş ...
“Bor Bilimi” kitabının Türkçe çevirisi yayınlandı Hitit Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Ali Köse: “Dünya bor rezervlerinin yaklaşık yüzde 73’ünü coğrafyasında barındıran ülkemiz için son derece önemli olan bor elementi hakkında yapılan bilimsel çalışmalar borun önemini ön plana çıkaracak kadar yeterli değil”
YEREL HABERLER “Bor Bilimi” kitabının Türkçe çevirisi ...
Tanker ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tanker ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı
Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu
Çorum’un ihracat artışı sürüyor Şubat ayında 86 milyon 414 bin dolar ihracat gerçekleştiren Çorum, ihracatçı iller arasında da 22. sırada yer aldı
YEREL HABERLER Çorum’un ihracat artışı sürüyor Şubat ayında 86 ...
Vali Çiftçi Eşme köyünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Çiftçi Eşme köyünü ziyaret etti
Şampiyon güreşçiler, milli eğitim müdürünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Şampiyon güreşçiler, milli eğitim müdürünü ziyaret ...
Şampiyonluk kupası Başkan Aşgın’da 2021-2022 Voleybol sezonunda 1. Lig'e yükselen Çorum Belediyesi GSK Voleybol Takımı şampiyonluk kupasıyla Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın: “Hedefimiz Efeler ligi”
YEREL HABERLER Şampiyonluk kupası Başkan Aşgın’da 2021-2022 Voleybol ...
Tarihî Sungurlu Saat Kulesi restore edilecek
YEREL HABERLER Tarihî Sungurlu Saat Kulesi restore edilecek
Bacaya sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Bacaya sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.