Komşusunu cami çıkışı tüfekle vurarak öldürdü (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çorum'da, komşusu Yılmaz Gökkaya'yı (48) cami çıkışında tüfekle vurarak öldüren ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Osman G., adliyeye sevk edildi. Osman G., ifadesinde komşusunun kendisine küfrettiğini öne sürdü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-03-11 16:24:16



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