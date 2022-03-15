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Polisten kod adı “yıldız” operasyonu Adana’dan Çorum’a dolandırıcılık yolcuğuna çıkan şebekeye polisten operasyon 600 kilometreden dolandırıcılık için geldiler, polis tarafından kıskıvrak yakalandılar Zanlıların yapılan üst aramasında bin 150 dolar ile 4 bin 650 TL ele geçirildi

İHA

Polisten kod adı “yıldız” operasyonu Adana’dan Çorum’a dolandırıcılık yolcuğuna çıkan şebekeye polisten operasyon 600 kilometreden dolandırıcılık için geldiler, polis tarafından kıskıvrak yakalandılar Zanlıların yapılan üst aramasında bin 150 dolar ile 4 bin 650 TL ele geçirildi

Çorum’un Kargı ilçesinde, kendilerini istihbaratçı olarak tanıtarak girdikleri evden aldıkları para ve dövizleri bozdurmaya çalışan telefon dolandırıcıları, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda yakalandı.
Olay, ilçeye bağlı Gölköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 84 yaşındaki İ.S’yi arayan dolandırıcı, telefon hattının terör örgütü tarafından kullanıldığını belirterek, yaşlı adamdan para istedi.

Dolandırıcılardan “yıldız” şifresi
Yaşlı adamla bir süre telefonda görüşen dolandırıcı, İ.S’ye yanına iki kişi geleceğini söyleyerek gelen kişilerin şifre olarak “yıldız” kodunu kullanacağını söyledi. Telefondaki dolandırıcıya inanan yaşlı adam, zanlının yönlendirmeleri doğrultusunda “yıldız” şifresini kullanan 2 dolandırıcıya bin 150 dolar ile 4 bin 650 TL'yi teslim etti. Şüphelilerin ayrılmasının ardından dolandırıldığını fark eden yaşlı adam güvenlik güçlerini arayarak yardım istedi.
Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Kargı İlçe Müdürlüğü ekipleri verilen eşkal doğrultusunda zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Telefon dolandırıcılarının yakalanması için seferber olan ekipler yaptıkları çalışmalar sonucu, dolandırıcılık için 600 kilometre yol kat eden dolandırıcılar R.I. ve F.K kıskıvrak yakalandı. Zanlıların yapılan üst aramasında bin 150 dolar ile 4 bin 650 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alınmak üzerine emniyete götürüldü.
Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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