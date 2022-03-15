Yem karma makinesinin zincirine basan çocuğun ayağı koptu

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Çorum'da yem karma makinesinin zincirlerine basan çocuğun ayağı koptu.

Olay, merkeze bağlı Serpin köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki E.A.Ö., yem karma makinesinin çalıştığı esnada bir anlık dalgınlıkla makinenin zincirine basarak ayağını sıkıştırdı. Acı içinde kalan çocuğun imdadına yakınları yetişti. Ayağının bir bölümü zincir ve dişliler arasına sıkışması sonucu parçalanarak kopan çocuk, 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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