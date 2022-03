Camide çalıştırdığı elektrikli ısıtıcı için para bıraktı

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da, camide namaz kılan genç, çalıştırdığı elektrikli ısıtıcı için ilan panosuna 'Namaz kılarken ısıtıcıyı açtım' yazılı not ile 10 lira bıraktı. Bu anlar, güvenlik kamerasına da yansırken, cami imamı Yasin Şeker, "Beni çok etkiledi ve duygulandırdı" dedi.

Güveçli köyündeki Güveçli Camii'nde akşam namazını kılmaya hazırlanan genç, öncesinde üşüdüğü için elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdı. Namaz sonrası ısıtıcıyı kapatan genç, caminin ilan panosuna 'Namaz kılarken ısıtıcıyı açtım' yazılı not ile 10 lira bıraktı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansırken, namazın ardından cami imamı Yasin Şeker, notu ve parayı bulunca görüntüleri izleyip, duygulandığını söyledi. Şeker, "Akşam namazına geldiğimde kardeşimizin ısıtıcıyı kullanıp, tahtaya not yazıp ve bir miktar parayı camimize bırakıp, gittiğine şahit oldum. Güzel kardeşimizin bu yapmış olduğu davranış gerçekten beni çok etkiledi ve duygulandırdı. Rabb'im böyle düşünceli kardeşlerimizin sayısını artırsın" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

