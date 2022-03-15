Öğrencilere, 'değerlerimiz varsa değerliyiz' semineri

Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde, öğrencilere “Değerlerimiz Varsa Değerliyiz” adlı bir seminer verildi.

Seminere konuşmacı olarak katılan Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kerim Mandıralıoğlu, “Değerlerimiz Varsa Değerliyiz” projesi kapsamında Sungurlu ilçe merkezindeki 8. sınıfı bulunan 11 ortaokulu ziyaret ederek sunumlar yaptı.

Mandıralıoğlu konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Kaybolmaya yüz tutan ve toplumda anlamsız kavramlar haline gelmeye başlayan ahlaki değerlerimizle ilgili farkındalık oluşturmak; kötü alışkanlıklara karşı duyarlılık kazandırmak; hayatı daha güzel ve yaşanılır kılmaya katkı sağlamak amacıyla bu çalışmayı yaptık. Tabiat gibi maneviyat da boşluk kabul etmez. Güzelliklerin doldurmadığı yerleri çirkinlikler kaplayacaktır. Rabbim bizleri şikayetten önce gayret gösterenlerden eylesin. Tesirini halk etsin inşallah” ifadelerini kullandı.

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