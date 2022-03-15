Öğrenci servisi kaza yaptı: 1 yaralı

Çorum’da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan öğrenci servisinin şarampole girdiği kazada 1 öğrenci yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çakır Köyü istikametinden Burun köyü istikametine seyreden T.K.'nin (36) kullandığı servis minibüsü, buzlanma nedeni ile kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi. Kazada servis aracında bulunan M.B.D.(11) yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.