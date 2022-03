Yunan basınında gündem olmuştu, Çorum'dan Putin'e leblebi helvası çağrısı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: “Rusya Devlet Başkanı Putin’e leblebi helvası ikram etmek isteriz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve heyetine ikram edilmesi sonrasında gündeme oturan leblebi helvasıyla ilgili konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş var. İnşallah bu helvamızdan Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin’e de ikram etmek isteriz” dedi.



İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldiği görüşmede ikram edilen leblebi helvası, Yunanistan ve dünya basınında gündem oldu. Yunanistan basınında ve sosyal medyada Yunan heyetinin çok beğendiği Çorum leblebisinden yapılan helvanın tarifi paylaşılmaya başlandı. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da leblebi helvasının Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde yol kat edilmesinde sıcak bir ortam oluşturduğunu söyleyerek, Ukranya ve Rusya arasındaki kriz sebebiyle helvadan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ikram edebileceklerini söyledi.



"Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin’e de ikram etmek isteriz”

Leblebi helvasının sevgi ve barış içerdiğini söyleyen Aşgın, “Bu bomba şiddet içermiyor, bu bomba sevgi. Barış ve kardeşlik içeriyor. Leblebi helvası Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde çok önemli bir aşamayı kaydettirdi adeta. Ve şu an tüm dünyada helvanın tatlılığı, güzelliği, yapılışı ve tarifi Çorum’un muhabbeti tüm gönüllere yansıyor. Gönül ister ki sadece bu sevgi ya da diyalog iklimi sadece Yunanistan ile Türkiye arasındaki gelişmelere, görüşmelere sebebiyet vermesin. Şu anda yeryüzünün birçok noktasında savaşlar var. Özellikle yakın coğrafyamızda, kapımızın dibince Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş var. İnşallah bu helvamızdan Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin’e de ikram etmek isteriz” dedi.



Çorum leblebisi ile üretilen helanın iki ülke arasında sıcak bir ilişki sağlamasından dolayı mutlu olduklarını belirten Aşgın, “Şu anda tüm dünya ve Türkiye basınında Çorum’un leblebi helvası konuşuluyor. Dünyanın ilk yazılı barış anlaşması olan Kadeş Barış anlaşması bu topraklarda imzalandı. Çorum her zaman barışa, kardeşliğe katkı vermiştir. Bu anlamda da Çorum leblebisinden leblebi helvasının şu an özellikle Yunanistan ile olan ilişkilerimizde sıcak bir hava estirmesinden dolayı Çorumlular olarak son derece mutluyuz bahtiyarız. Leblebi denilince akla Çorum gelir. Yüzyıllardır leblebinin toprakları Çorum’dur. Bu anlamda Çorumlular sadece leblebiyi tane tane yemenin dışında birçok farklı ürünler de kullanmışlardır. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde malumunuz dünyada ilk kez leblebiden sabun üretimi yaptık. Dünyada ilk bu leblebi sabunu. Bunu dünyaya armağan ettik” diye konuştu.



"Leblebi helvası kitapla birlikte yeniden gündeme geldi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a teşekkür mektubu gönderildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” adıyla hazırlanan kitapta leblebi helvasına yer verildiğini belirten Aşgın, “O kitapta Sayın Emine Erdoğan hanımefendi, Çorum’un meşhur leblebi helvasına geniş yer vermişti ve adeta o gün leblebi helvası kitapla birlikte yeniden gündeme geldi. Biz de Çorum Belediyesi olarak leblebi helvasının en güçlü şekilde yerini bulduğunu görür görmez de sosyal tesislerimizin tamamının menüsüne leblebi helvasını koymuştuk. Sayın Emine Erdoğan’a da bu leblebi helvasına olan ilgisinden dolayı ve kitabın en güzel bölümüne Çorum leblebisinden üretilen leblebi helvasına yer verdiği için teşekkür mektubumuzu geçtiğimiz günler içerisinde iletmiştik” şeklinde konuştu.



"Çorum’un meşhur leblebisini tüm liderlere tavsiye ediyoruz"

"Bütün liderlere ikram etmek isteriz" ifadelerine yer veren Aşgın, "Yiyen herkes Çorum’un Kadeş Barış Anlaşması’ndan gelen kardeşliğini, sevgisini alsın ve yer yüzünde barış, kardeşlik olsun. Bu anlamda meşhur saray helvası olarak bilinen, sarayların tatlısı olarak bilinen Çorum’un meşhur leblebisini tüm liderlere tavsiye ediyoruz. Herkesi leblebinin ana vatanında leblebi helvasının ana vatanında Sosyal Tesislerimizde meşhur leblebisini helvasını tatmaya ve şehrimize davet ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.