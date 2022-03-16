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Öğrenciler kan bağışına hazırladıkları kliple destek verdi Kan bağışı için beste yapan öğrenciler kamera karşısına geçerek klip çekti

İHA

Öğrenciler kan bağışına hazırladıkları kliple destek verdi Kan bağışı için beste yapan öğrenciler kamera karşısına geçerek klip çekti

Çorum’un Osmancık ilçesinde ortaokul öğrencileri, kan bağışına dikkat çekmek amacıyla klip hazırladı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu öğrencileri, çektikleri kliple kan bağışına dikkat çekti. Okul Müdürü Adem Şahin, müzik öğretmeni Hilal Gönül Kınıklı’nın desteği ile rap tarzında yazdıkları beste için öğrenciler, okul yönetimi ve diğer öğretmenlerin katkılarıyla kamera karşısına geçerek klip çekti.
"Sensiz Olmaz" diyerek kan bağışının önemine dikkat çekerek vurgu yapan öğrenciler, salgın ve felaketlerde Türk halkının yardımına koşan Türk Kızılayı’nın kan bağışı kampanyasına kliple destek verdiler. Öğrencilerin hazırladığı klip büyük beğeni topladı.

“Amacımız kan bağışına olan farkındalığı üst seviyeye çıkarmak”
Atatürk Ortaokulu Müdürü Adem Şahin, Türk Kızılayı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte “Sensiz Olmaz projesi” kapsamında öğrencilerle birlikte topluma, çevreye kan bağışının önemine dikkat çekmek için çalışma başlattıklarını söyledi.
İlk olarak kan bağışı konusunda öğrencilerin bilgilendirildiğini anlatan Şahin, “Amacımız öğrencilerin bu kan bağışını fark etmeleri, çevrelerine anlatmaları ve kan bağışıyla ilgili toplumsal bir sorun olan bu farkındalığı daha üst seviyeye çıkarmaktı. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Öğretmenlerimize, öğretmen arkadaşlarımıza tüm okulumuza öğrencilerimizi destekleyen velilerimiz ve kampanyaya katılan Osmancık halkına teşekkür ediyorum” dedi.

“Bir farkındalık oluşturabildiysek ne mutlu”
Türk Kızılayı’nın başlattığı “Sensiz olmaz” projesi kapsamında toplumda kan bağışına dikkat çekmek amacıyla bu çalışmaya imza attıklarını ifade ederek, “Rap müzik yaparak kampanyaya daha farklı bir boyut kazandırmak istedik. Resim çalışmaları ve rap müzikle insanlara kan bağışının önemini duyurarak anlatmaya çalıştık. Bu projede ses olabildiysek ne mutlu bize. Öğrencilerimizle yürüttüğümüz bu projede okul müdürümüz bize çok büyük destek verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şarkının sözlerini öğrencilerimiz kendileri yazdı. Biz buna göre uyarlama yaptık. Bir farkındalık oluşturabildiysek çok mutluyuz” şeklinde konuştu.
Kan bağışı ile ilgili proje hazırladıklarını anımsatan okul öğrencilerinden Nisa Erkuş ise, “Projemizin amacı insanları kan bağışı yapmaya yönlendirmek ve bunun önemini göstermek. Okulda bununla ilgili proje olduğunu duyunca arkadaşlarımla birlikte rap müzik yaptık. Klibini çektik. Öğretmenlerimiz bize çok yardımcı oldular. Sözlerini arkadaşlarımla birlikte yazdık. Umarım güzel olmuştur, insanları kan bağışına yönlendirebilmişizdir” diye konuştu.
Okul öğrencilerinden Abdulkadir Kale ise rap müziği sevdiğini ifade ederek rap şarkısıyla birlikte insanları kan bağışına yönlendirmenin kendileri için bir onur olduğunu söyledi.

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