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Çaldıkları altını mezarlığa saklamışlar Polis çalınan altınları bulmak için mezarlıkta dedektörle arama yaptı Sungurlu ilçesinde soygun güvenlik kamerasına yansıdı

İHA

Çaldıkları altını mezarlığa saklamışlar Polis çalınan altınları bulmak için mezarlıkta dedektörle arama yaptı Sungurlu ilçesinde soygun güvenlik kamerasına yansıdı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kuyumcuyu etkisiz hale getirerek tezgâh ve vitrindeki altınların çalındığı soygun iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, çalınan altınları bulmak için mezarlıkta dedektörle arama yaptı.
Edinilen bilgiye göre olay, Sunguroğlu Mahallesi 1. Cadde'de faaliyet gösteren N.K.'ya ait kuyumcu dükkânda gerçekleşti. Akşam saatlerinde dükkâna gelen 4 kişi önce işyeri sahibiyle sohbet etti. Montlarının içerisine gizledikleri pompalı tüfekleri çıkaran soyguncular, işyerini sahibini etkisiz hale getirdikten sonra vitrinde bulunan bilezikleri çaldı. Soyguncular, kısa sürede soygunu gerçekleştirdikten sonra kuyumcudan ayrıldı. Soygun anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Soygunun ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, olaya karışan 7 kişiyi saklandıkları yerde kıskıvrak yakaladı.

Çalınan altınlar mezarlıktan çıktı
Zanlıların çaldıkları altınları ilçedeki Sarıtepe mezarlığına gömdükleri tespit edildi. Polis ekipleri, altınları bulmak için dedektörlerle mezarlıkta arama yaptı. Altınlar, ekipler tarafından toprağın altında gömülü halde bulundu.
Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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