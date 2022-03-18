Çorum’daki kuyumcu soygunu zanlıları adliyeye sevk edildi Soyguna karışan 7 zanlı emniyetin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı Zanlıların saklandıkları yerlerde aramalarda 2 pompalı tüfek, 98 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir kuyumcuyu soyan 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 16 Mart’ta meydana gelmişti. Sungurlu’da faaliyet gösteren kuyumcu dükkanına akşam saatlerinde gelen yüzleri maskeli 4 şahıstan 2’si pompalı tüfekle işyeri sahibini etkisiz hale getirirken, diğer 2 şahıs ise vitrinde bulunan yaklaşık 1.52 kilogram ağırlığında ziynet eşyası ve kasada bulunan 78 bin TL'yi alarak olay yerinden kaçtı.

Kuyumcunun ihbarı ile olay yerine Sungurlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çorum Asayiş Şube Müdürlüğü CinayetGasp Büro Amirliği ekipleri, şahısların yakalanmaları için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda soygunu yapan şahıslar ve yardım alabilecekleri diğer şahıslar tespit edilirken, ortak bir operasyon ile olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 5 şüpheli şahıs ile olay öncesi ve sonrası birlikle hareket ettikleri tespit edilen 2 şüpheli şahıs saklandıkları yerde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki sorgulamalarında olayda kullandıktan 2 adet pompalı tüfek, 1 çift ayakkabı ve inşaat eldiveni ile 98 adet Lyrıca isimli Sentetik Ecza, para ve işyerinden gasp edilen çeşitli ebatlarda 37 adet altın bilezik ve 4 adet kol saati Sarıtepe Mezarlığında gömülü halde ele geçirilirken, şüpheliler emniyette ki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

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