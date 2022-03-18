Kaymakam Akpay, şampiyon sporcuları tebrik etti

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Badminton Gençler Türkiye şampiyonasında dereceye giren sporcuları makamında kabul etti.

Okul sporlarında 20212022 Badminton Gençler Türkiye birinciliği müsabakaları 1013 Mart 2022 tarihleri arasında Düzce Bahçeşehir Spor Salonu’nda gerçekleşti. Türkiye birinciliği müsabakalarında kızlar ve erkeklerde 38 takım, 190 sporcu şampiyon olmak için mücadele ederken, Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi Erkek Badminton takımı Türkiye üçüncüsü oldu. Badminton dalında Türkiye geneli yapılan çeşitli şampiyonalarda Osmancık’ı başarıyla temsil ederek dereceye giren sporcular ve antrenörü Barış Boyar, Kaymakam Ayhan Akpay’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Ayhan Akpay, bundan sonraki müsabakalarda başarılarının artarak devam etmesini temenni etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.