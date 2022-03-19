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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OGC Başkanı Çevrim, ilçenin sorunlarını Milletvekili Kaya’ya iletti

İHA

OGC Başkanı Çevrim, ilçenin sorunlarını Milletvekili Kaya’ya iletti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya’yı ziyaret eden Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (OGC) Başkanı Bilal Çevrim, ilçenin sorunlarını iletip, çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulundu.
Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Evrim Gazetesi imtiyaz sahibi Bilal Çevrim, TBMM’de Milletvekili Oğuzhan Kaya’yı ziyaret etti. Osmancıkla ilgili sorunların, yatırımların devamlılığı ve sonuçlarının değerlendirildiğini ziyarette, Dereboğazı İçme Suyu Arıtım Tesisi İhalesi, Çorum Yolu diye adlandırılan Eğriyar Yolu’nun yapılıp kullanıma açılması, Baltacı Mehmet Paşa’nın mezarının yapılarak, Kültür Bakanlığı katkıları ile bir Barış Festival’nin düzenlenmesi, Kızılırmak ıslahı, yüzme havuzu, mevcut karayollarının yerinin belediye ye kazandırılarak hediyelik eşya ve alışveriş merkezi yapılması gibi birçok konu hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.
'Çevrim, Egriyar yolu için verilen sözü hatırlattı'
OGC Başkanı Bilal Çevrim’in 2014 yılından itibaren yapılıp kullanıma açılmasını önerdiği Eğriyar yolu, gündemdeki sıcaklığını korurken aradan geçen zamana rağmen yol ile ilgili somut adım henüz atılamadı. Çevrim’in TBMM’de Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’yı ziyaretinde konuyu yeniden gündeme getirdi.
Ziyarette, konuyu bir kez daha ele alan Çevrim, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya yolun yapılıp Osmancık halkının kullanımına açılmasının önemine değindi. Çevrim, yolun istimlak sorunu olmadığını sadece Dereboğazı çayı üzerine bir köprü yapılması gerektiğini vurguladı. Köprü yapıldığı takdirde Osmancı'tan Çorum'a gidecek vatandaşların D100 karayoluna çıkmadan Çorum yoluna bağlanabileceğini ifade ederek hem yolun kısaldığını hem de trafik yönünden tehlike arz etmediğini dile getirdi.

'Osmancık Uluslararası Barış Festivali'
OGC Başkanı Bilal Çevrim, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya, Baltacı Mehmet Paşa’nın, Rus çarı I. Petro ile 22 Temmuz 1711’de imzalanan barış anlaşmasının tarihin en önemli olayları arasında yer aldığını hatırlatarak 'Osmancık Uluslararası Barış Festivali' adı altında bir etkinlik yapılmasını önerdi.
Çevrim, Baltacı Mehmet Paşa’nın doğum yeri olan Osmancık’ta bir anıt mezarı olması gerektiğini de vurguladı.
Osmancık’ın güncel durumu, yapılan ve yapılacak olan yatırımlar ile sorunlarının da konuşulduğu ziyaret sonunda Başkan Çevrim, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya Bozoklu Osman Şakir Efendi’nin 1817’li yıllarda Osmancık’ın birebir aynısının resmedildiği bakır bir tabak hediye etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, görüşmede ele alınan konular ile ilgili gerekli desteğe hazır olduklarını belirtti.

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