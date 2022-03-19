Bakan Varank: Cumhurbaşkanımız bu ülke için dertlidir (2)



ÇORUM´DA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Amasya´nın Merzifon ilçesince düzenlenen toplu açılış töreninin ardından Çorum´a geldi. Bakan Varank, burada 25 fabrika ve 4 projenin açılışı için düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Progama; Vali Mustafa Çiftçi, Çorum AK Parti Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ile Belediye Başkanvekili İsmail Yağbat da katıldı.

`BOŞ LAF ÜRETENLERDEN DEĞİLİZ´

Açılış töreninde konuşan Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Çorum´a hizmet siyasetlerine durmaksızın devam ettiklerini belirterek, "Perşembe günü Microsoft Türkiye AR-GE Merkezi´ni İstanbul´da açtık. Ülkemizin hızla gelişen Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine çok güçlü bir aktör daha kazandırdık. Devamında dün, dünyanın en uzun orta açıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü´nü Cumhurbaşkanımızla birlikte açtık. Ve Asya ile Avrupa´yı bir kez daha birleştirdik. Biz birileri gibi daha ortada dikili bir ağacı bile yokken sadece boş laf üretenlerden değiliz. Tam aksine saymakla bitmeyen eserlerimizle huzurunuza geliyoruz. Ziya Paşa´nın dediği gibi 'Ayinesi iştir bir kişinin lafa bakılmaz'; işte sadece bu hafta yaptıklarımız bile bu milletle olan gönül bağımızın en güçlü göstergesi. Çanakkale destanının nişanesi olacak bu devasa yatırım aynı zamanda Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da ışık tutacak inşallah. Peki yeter mi? Elbette hayır. Bugün de Anadolumuzun güzide şehirleri Amasya ve Çorum´u çok kıymetli yatırımlarla buluşturuyoruz" dedi.

`ÇORUMLUNUN YAPTIĞINI HERKES YAPAMAZ´

Daha birkaç saat önce, Merzifon´da 20 fabrikanın açılışını yaptıklarını anımsatan Bakan Varank, "Çorum´da 320 milyon lira yatırım tutarına sahip 25 fabrikanın açılışını gerçekleştiriyoruz. Makineden tekstile, gıdadan yapı elemanlarına kadar birçok alanda üretim yapan bu fabrikalar 650 kişiye istihdam sağlıyor. Bu rakamlar elbette başarılı ve değerli. Ama bu yatırımların bizi geleceğe daha umutla baktıran önemli bir özelliği daha var. Nedir o biliyor musunuz? Hepsinin pandemi döneminde hayata geçmiş olması.Bu gerçekten bizim için çok kıymetli. Çünkü tüm dünyada üretimin, ticaretin durma noktasına geldiği bir dönemde, bizim cevval girişimcilerimiz korkmadan yatırımlarına devam etti. Ülkemiz ekonomisine güvenin bir göstergesi olan bu yaklaşım da zaten Anadolu insanına yakışan bir erdem" diye konuştu.

`YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERİN ÖNEMİNİ ÇOKTAN ANLAMIŞTIK´

Tüm dünya ekonomilerinin zor sınavlara tabi tutulduğu tarihi zamanlardan geçildiğini kaydeden Bakan Varank, "Önce pandemi, şimdi de savaş şartları derken küresel rekabet koşuları adeta yeniden şekilleniyor. Bu rekabetin temel belirleyicisi de yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek teknoloji oluyor. Biz zaten yerli ve milli teknolojilerin önemini çok daha öncesinden görüp gerekli adımları atmaya başlamıştık. Savunma sanayii başta olmak üzere her alanda dışarıya olan ekonomik ve teknolojik bağımlılığımızı azaltacak atılımlar yaptık. Bu zor süreçler de bize, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Milli Teknoloji hamlesi vizyonunun ne kadar doğru ve yerinde bir strateji olduğunu gösterdi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız da sağladığı desteklerle bütçeleri toplamı 8 milyon lirayı aşan 4 önemli projeyi ilimize kazandırdı. Bugün ayrıca o projelerin de resmi açılışını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KOBİ'DE LİMİTİ 250 MİLYONA ÇIKARDIK'

Türkiye Cumhuriyeti´nin 2023 hedeflerine emin adımlarla devam ettiğini de aktaran Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Ülke olarak çok büyük hedeflere doğru emin adımlarla ilerlerken en büyük destekçilerimizden biri de Çorum. Bizler de bu desteği karşılıksız bırakmamak için var gücümüzle Çorum´un imkân ve kabiliyetlerini artıracak yatırımlar yaptık. Bu bağlamda, Bakanlık olarak 2002´den günümüze kadar; Çorum´daki OSB´lerimize verdiğimiz kredi desteği 160 milyon liraya ulaştı. Toplamda 5 bin KOBİ´ye verdiğimiz destek 100 milyon liraya yaklaştı. KOBİ olma şartlarından biri olan satış hasılatı veya mali bilanço limitini 125 milyon liradan 250 milyon liraya çıkardık. Böylece daha fazla işletmemiz KOBİ statüsü kazanarak desteklerden faydalanma imkânı elde edecek. Bugün açılışını yaptığımız yatırımlar ve sizlerin üstün gayretleriyle Anadolu´nun parlayan yıldızı olmaya devam edecek."

Konuşmasının ardından Bakan Varank ve beraberindekiler, kurdele keserek yapımı tamamlanan fabrikalarının açılışını gerçekleştirdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çorum Tayfur KARA, Mustafa İNAN, Yusuf ÇINAR

2022-03-19 16:48:09



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