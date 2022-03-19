Bakan Varank: Cumhurbaşkanımız bu ülke için dertlidir (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank: Cumhurbaşkanımız bu ülke için dertlidir (2)

DHA

Bakan Varank: Cumhurbaşkanımız bu ülke için dertlidir (2)


ÇORUM´DA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Amasya´nın Merzifon ilçesince düzenlenen toplu açılış töreninin ardından Çorum´a geldi. Bakan Varank, burada 25 fabrika ve 4 projenin açılışı için düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Progama; Vali Mustafa Çiftçi, Çorum AK Parti Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ile Belediye Başkanvekili İsmail Yağbat da katıldı. 
`BOŞ LAF ÜRETENLERDEN DEĞİLİZ´
Açılış töreninde konuşan Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Çorum´a hizmet siyasetlerine durmaksızın devam ettiklerini belirterek, "Perşembe günü Microsoft Türkiye AR-GE Merkezi´ni İstanbul´da açtık. Ülkemizin hızla gelişen Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine çok güçlü bir aktör daha kazandırdık. Devamında dün, dünyanın en uzun orta açıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü´nü Cumhurbaşkanımızla birlikte açtık. Ve Asya ile Avrupa´yı bir kez daha birleştirdik. Biz birileri gibi daha ortada dikili bir ağacı bile yokken sadece boş laf üretenlerden değiliz. Tam aksine saymakla bitmeyen eserlerimizle huzurunuza geliyoruz. Ziya Paşa´nın dediği gibi 'Ayinesi iştir bir kişinin lafa bakılmaz'; işte sadece bu hafta yaptıklarımız bile bu milletle olan gönül bağımızın en güçlü göstergesi. Çanakkale destanının nişanesi olacak bu devasa yatırım aynı zamanda Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da ışık tutacak inşallah. Peki yeter mi? Elbette hayır. Bugün de Anadolumuzun güzide şehirleri Amasya ve Çorum´u çok kıymetli yatırımlarla buluşturuyoruz" dedi.
`ÇORUMLUNUN YAPTIĞINI HERKES YAPAMAZ´
Daha birkaç saat önce, Merzifon´da 20 fabrikanın açılışını yaptıklarını anımsatan Bakan Varank, "Çorum´da 320 milyon lira yatırım tutarına sahip 25 fabrikanın açılışını gerçekleştiriyoruz. Makineden tekstile, gıdadan yapı elemanlarına kadar birçok alanda üretim yapan bu fabrikalar 650 kişiye istihdam sağlıyor. Bu rakamlar elbette başarılı ve değerli. Ama bu yatırımların bizi geleceğe daha umutla baktıran önemli bir özelliği daha var. Nedir o biliyor musunuz? Hepsinin pandemi döneminde hayata geçmiş olması.Bu gerçekten bizim için çok kıymetli. Çünkü tüm dünyada üretimin, ticaretin durma noktasına geldiği bir dönemde, bizim cevval girişimcilerimiz korkmadan yatırımlarına devam etti. Ülkemiz ekonomisine güvenin bir göstergesi olan bu yaklaşım da zaten Anadolu insanına yakışan bir erdem" diye konuştu.
`YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERİN ÖNEMİNİ ÇOKTAN ANLAMIŞTIK´
Tüm dünya ekonomilerinin zor sınavlara tabi tutulduğu tarihi zamanlardan geçildiğini kaydeden Bakan Varank, "Önce pandemi, şimdi de savaş şartları derken küresel rekabet koşuları adeta yeniden şekilleniyor. Bu rekabetin temel belirleyicisi de yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek teknoloji oluyor. Biz zaten yerli ve milli teknolojilerin önemini çok daha öncesinden görüp gerekli adımları atmaya başlamıştık. Savunma sanayii başta olmak üzere her alanda dışarıya olan ekonomik ve teknolojik bağımlılığımızı azaltacak atılımlar yaptık. Bu zor süreçler de bize, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Milli Teknoloji hamlesi vizyonunun ne kadar doğru ve yerinde bir strateji olduğunu gösterdi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız da sağladığı desteklerle bütçeleri toplamı 8 milyon lirayı aşan 4 önemli projeyi ilimize kazandırdı. Bugün ayrıca o projelerin de resmi açılışını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
'KOBİ'DE LİMİTİ 250 MİLYONA ÇIKARDIK'
Türkiye Cumhuriyeti´nin 2023 hedeflerine emin adımlarla devam ettiğini de aktaran Bakan Varank, şöyle konuştu:
"Ülke olarak çok büyük hedeflere doğru emin adımlarla ilerlerken en büyük destekçilerimizden biri de Çorum. Bizler de bu desteği karşılıksız bırakmamak için var gücümüzle Çorum´un imkân ve kabiliyetlerini artıracak yatırımlar yaptık. Bu bağlamda, Bakanlık olarak 2002´den günümüze kadar; Çorum´daki OSB´lerimize verdiğimiz kredi desteği 160 milyon liraya ulaştı. Toplamda 5 bin KOBİ´ye verdiğimiz destek 100 milyon liraya yaklaştı. KOBİ olma şartlarından biri olan satış hasılatı veya mali bilanço limitini 125 milyon liradan 250 milyon liraya çıkardık. Böylece daha fazla işletmemiz KOBİ statüsü kazanarak desteklerden faydalanma imkânı elde edecek.  Bugün açılışını yaptığımız yatırımlar ve sizlerin üstün gayretleriyle Anadolu´nun parlayan yıldızı olmaya devam edecek." 
Konuşmasının ardından Bakan Varank ve beraberindekiler, kurdele keserek yapımı tamamlanan fabrikalarının açılışını gerçekleştirdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çorum Tayfur KARA, Mustafa İNAN, Yusuf ÇINAR
2022-03-19 16:48:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Metil alkol zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılmıştı Yoğun bakımda 9 gün süren hayatta kalma mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Metil alkol zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Enflasyonu da kontrol altına alarak ülkemizi 2023 hedeflerine çok daha hızlı ulaştıracağız” “Her alanda dışarıya olan ekonomik ve teknolojik bağımlılığımızı azaltacak atılımlar yaptık” “G-20 ve AB ülkeleri arasında ilk sırada yerimizi aldık” “Bu sene, şartlar böyle giderse yaklaşık 80 milyar dolarlık bir enerji faturası ödeyeceğimiz gözüküyor”
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Enflasyonu da ...
OGC Başkanı Çevrim, ilçenin sorunlarını Milletvekili Kaya’ya iletti
YEREL HABERLER OGC Başkanı Çevrim, ilçenin sorunlarını Milletvekili ...
Kızılırmak'ın ıslahı için 21 milyon lira ödenek aktarıldı
YEREL HABERLER Kızılırmak'ın ıslahı için 21 milyon lira ödenek ...
Çorum'daki kuyumcu soygununa 6 tutuklama
YEREL HABERLER Çorum'daki kuyumcu soygununa 6 tutuklama
Kaymakam Akpay, şampiyon sporcuları tebrik etti
YEREL HABERLER Kaymakam Akpay, şampiyon sporcuları tebrik etti
Çaldıkları altınları mezara gömmüşler
YEREL HABERLER Çaldıkları altınları mezara gömmüşler
Çorum’daki kuyumcu soygunu zanlıları adliyeye sevk edildi Soyguna karışan 7 zanlı emniyetin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı Zanlıların saklandıkları yerlerde aramalarda 2 pompalı tüfek, 98 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Çorum’daki kuyumcu soygunu zanlıları adliyeye sevk ...
Çaldıkları altını mezarlığa saklamışlar Polis çalınan altınları bulmak için mezarlıkta dedektörle arama yaptı Sungurlu ilçesinde soygun güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Çaldıkları altını mezarlığa saklamışlar Polis çalınan ...
Bakanlık atamasından sonra 26 ay göreve başlatılmadı, göreve başladığı gün tekrar görevden alındı Milli Eğitim Bakanlığı oluru ile öğretmenevi müdür yardımcılığına atanan öğretmen, 26 ay boyunca göreve başlatılmadı Konuyu yargıya taşıyan öğretmen davayı kazanıp göreve başladığı gün tekrar görevden alındı
YEREL HABERLER Bakanlık atamasından sonra 26 ay göreve başlatılmadı, ...
Çorum'da 5 bin 896 kilogram atık pil toplandı
YEREL HABERLER Çorum'da 5 bin 896 kilogram atık pil toplandı
Mehmetçiğe leblebi ve mektup gönderdiler
YEREL HABERLER Mehmetçiğe leblebi ve mektup gönderdiler
Sungurlu'da şehitler günü etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Sungurlu'da şehitler günü etkinliği düzenlendi
Felçli köpeğe 'anne' şefkati Yavruyken ayakları felç olan köpeğe 3 yıldır bebek gibi bakıyor
YEREL HABERLER Felçli köpeğe 'anne' şefkati Yavruyken ayakları felç ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.