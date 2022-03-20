TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 1 - Bodrumspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta mücadelesinde Çorumspor FK, sahasında misafir ettiği Bodrumspor ile 11 berabere kaldı.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Raşit Yorgancılar xx, Serdar Osman Akarsu xx, Buğra Can Semercioğlu xx
Çorumspor FK: Hasan Hüseyin xx, Mustafa Eren xx, Berkay Can xx, Aykut xx, İsmet x, Murat xx, Recep x (Atakan dk.79 x), Mahsun xx (Hakkı Can dk. 90+3 ?), Burak xx (V. Okumak dk. 88 ?), Mehmet Akyüz xx (Batuhan dk. 79 x), Halil İbrahim xx
Bodrumspor: Ali xx, Üzeyir xx, Onur xx, Ali Eren xx, Cenk xx, Erkan x (Seçgin dk. 70 x), Samet x (Oğuzhan dk.74 x), Erdem x (Celal dk. 79 xx), Süleyman x (Burhan dk. 70 x), Berk İsmail xx, Bahadır x (Yekta dk. 74 x)
Goller: Halil İbrahim (dk. 67) (Çorum FK), Berk İsmail (dk. 90+6) (Bodrumspor)
Sarı Kartlar: Burak, Mustafa Eren, Halil İbrahim (Çorum FK), Samet, Onur (Bodrumspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.