Boyları küçük aşkları büyük 110 santimetre boyundaki Mehmet'in evlilik hayali gerçek oldu

Çorum’un İskilip ilçesinde yaşayan 110 santimetre boyundaki Mehmet ile Zübeyde çiftinin düğün hayali gerçekleşti.

Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan Mehmet Semerci ve Ankara'da yaşayan Zübeyde Necaf, yakınlarının tanıştırması sonrasında nişanlandı. Semerci ve Necaf'ın kurduğu düğün hayali için ise Çorum'da seferber olundu. Çiftin hayalleri Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve iş adamı Halil Çördük'ün destekleriyle yapıldı. Çift birlikteliklerini, Çorum Atatürk Orman Çiftliği içerisinde bulunan İskilip Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen düğün töreni ile taçlandırdı. Renkli görüntülerin yaşandığı düğün töreninde Semerci’nin davulcu meslektaşları, yaptıkları şovlarla davetlilere unutulmaz bir gün yaşattı. Dünya evine giren çift, büyük mutluluk yaşadı.

Genç çifti yalnız bırakmayan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, bir ömür boyu mutluluk dileyerek, “Mehmet bizim için değerli bir evladımız. Gelin hanımımız da bundan sonra bizim bir evladımız. Ben çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bu güzel günde her iki evladımızı yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan desteklerle düğün hayallerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Mehmet Semerci ise, eşi ile amcasının vesilesi ile tanıştıklarını belirterek, “Tanıştıktan sonra nişan yaptık. Bugün de düğünümüzü yapıyoruz. Bu süreçte benden desteklerini esirgemeyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, Belediye Başkanı Ali Sülük ve iş insanı Halil Çördük’e teşekkür ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.