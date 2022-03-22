Çorum’daki öğrencilere 112 acil çağrı hattı tanıtılacak

Çorum’da 112 Acil Çağrı Merkezinin tanıtılması amacıyla il genelindeki tüm okullarda eğitim seminerleri düzenlenecek.

Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arif Demiral arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İmza töreninin ardından yapılan açıklama da tüm acil çağrıların '112' numarası altında aynı merkezden karşılanması amacıyla Çorum’da 27 Ocak 2021 tarihinden itibaren 112 Acil Çağrı Merkezi’nin hizmet vermeye başladığı hatırlatılarak, düzenlenecek eğitimlerle yıllardır farklı telefon numaraları kullanarak acil yardım hizmeti alan vatandaşların alışkanlıklarının değiştirilmesini sağlamak, acil çağrıların artık tek numara olan '112 Acil Çağrı' hattı üzerinden karşılandığını kamuoyuna duyurmak, farkındalığın artırılması, asılsız çağrı sayılarının azaltılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Bu kapsamda her iki kurum arasında eğitim ve tanıtım protokolü imzalandığının belirtilen açıklama da, belirlenecek gün ve saatlerde 112 Acil Merkezi personelleri tarafından okullarda 112 Acil Çağrı hizmetlerini tanıtıcı faliyetlerde bulunulacağı kaydedildi.

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