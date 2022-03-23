Takla atan otomobilden fırlayan 2 kişi öldü

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Yusuf ÇINAR/SUNGURLU (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde kaldırıma çarparak takla atan otomobilden fırlayan sürücü İhsan Köroğlu (30) ile yanındaki arkadaşı Ömer Cansever (36), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İhsan Köroğlu yönetimindeki 19 SH 800 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaldırıma çarparak takla attı. Savrulan araçtan fırlayan sürücü ile yanındaki arkadaşı Ömer Cansever, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ömer Cansever'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Köroğlu da doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-03-23 10:25:03



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