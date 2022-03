Down sendromlu gençler gönüllerince eğlendi

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, “21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” sebebiyle meydan sosyal tesislerinde düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi.

Sosyal tesisinde düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlenen down sendromlu gençlerin bu sevincine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da ortak oldu.

Belediye olarak engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için hizmet ürettiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Aşgın, “Engelli eğitim ve rehabilitasyon merkezimizde sürekli bir arada oluyoruz ama bugün farklı bir etkinlikte biraya geldik. Bugün down sendromlu kardeşlerimizin günü. Gönüllerince eğlenerek bu günü kutladılar, biz de bu günde onların sevincine ortak olduk.” şeklinde konuştu.

Bu güne kadar engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için hizmet ürettiklerini belirten Başkan Aşgın, Çorum Belediyesinin bundan sonra da bu hizmetleri artırarak devam ettireceğini söyledi.

