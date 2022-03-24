İşyerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

On bir ayın Sultanı için geri sayım başladı!

Çorum’da iki ayrı işyerinden hırsızlık yapan zanlı polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde iki ayrı işyerine giren R.B. adlı şahıs, iş yerlerinden 1 adet laptop, 1 adet bilgisayar hard diski, 3 adet kol saati ile yaklaşık 300 TL madeni para ve çeşitli malzemeleri çaldı. Yapılan ihbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık zanlısı R.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ele geçirilen malzemeler ise iş yeri sahiplerine teslim edildi.

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