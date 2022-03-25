Sürünün saldırdığı köpeği, başkan yardımcısı kurtardı; o anlar kamerada

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da sürü halinde gezen köpekler, kaldırımda yatan köpeğe saldırdı. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, koşarak sürünün arasına girip, köpeği yaralı kurtardı. Köpek, barınakta tedaviye alınırken, bu anlar ise mobese kameralarına yansıdı.
Olay, önceki gün öğle saatlerinde, Gazi Caddesi´nde meydana geldi. Çorum Valiliği´nde katıldığı toplantıdan çıkan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, sürü halindeki köpeklerin, kaldırımda yatan köpeğe saldırdığını gördü. Koşarak gidip, ortasında kaldığı sürüyü uzaklaştıran Yağbat, köpeği yaralı kurtardı. Yağbat'ın ihbarıyla gelen belediye ekipleri, yaralı köpeği alarak barınağa tedavi için götürdü.
Yaşananlar ise mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde; kaldırımda yatan köpeğe sürü halinde gezen köpeklerin saldırdığı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat´ın da koşarak sürünün içinden yaralı köpeği kurtarmak için uğraş verdiği görülüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-03-25 11:51:48
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