Başkan yardımcısı saldırıya uğrayan köpeği böyle kurtardı

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Çorum’da sokak köpeklerinin saldırdığı sahipsiz köpeği Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat kurtardı.

Olay, Çorum Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toplantıya katılmak için Çorum Valiliği’ne giden Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, kaldırımda yatan sahipsiz köpeğe sokak köpeklerinin saldırdığını fark etti. Koşarak caddeye gelen Başkan Yardımcısı Yağbat, köpeği sürünün içerisinden çekerek kurtardı. Yağbat’ın talimatı üzerine yaralı köpek Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürülerek tedavi altına alındı.

O anlar Valilik kavşağında bulunan Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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