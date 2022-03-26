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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum´da mağazada indirim izdihamı

DHA

Çorum´da mağazada indirim izdihamı


İhsan DÖRTKARDEŞ/İ ÇORUM (DHA)MERKEZİ İstanbul Avcılar'da bulunan bir AVM zincirinin Çorum´daki açılışında çeşitli ürünlerde indirimli ürünlerin satışa çıkarılacağını duyanlar, sabah erken saatte buraya akın ederken, izdiham oldu.
Ulukavak Mahallesi Duvara Evler Caddesi üzerinde bugün açılacağı açıklanan AVM´nin başta halı, çaydanlık ve ikili banyo paspası olmak üzere çok sayıda ürünü çok ucuza satışa sunacağı belirtildi. Yapılan duyuruların etkisi ile sabah erken saatte mağaza önünde toplananlar, saat 12.00´deki açılış saatini bekledi. Sayıları her geçen dakikada artan müşteriler satışların başlaması ile indirimdeki ürünleri almak için büyük çaba harcadı, zaman zaman izdiham oldu. Mağazada 259 TL tutarında olduğu belirtilen ancak 49 TL´den satışa çıkarılan halılar ve 300 TL yerine 99 TL´den satılan çaydanlıklar büyük ilgi gördü. FOTOĞRAF
 DHA-Genel Türkiye-Çorum İhsan DÖRTKARDEŞ
2022-03-26 15:35:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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