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Çorum’daki Çiğdem Aşı ve Çocuk Oyunları Şenliği'nde renkli görüntüler Şölen havasında geçen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; “Kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz”

İHA

Çorum’daki Çiğdem Aşı ve Çocuk Oyunları Şenliği'nde renkli görüntüler Şölen havasında geçen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; “Kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz”

Çorum Belediyesince Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen “Çiğdem Aşı ve Çocuk Oyunları Şenliği”, renkli görüntülere sahne oldu.
Çiğdem aşı gezisi geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği etkinliğe yoğun ilgi gösterildi. Şölen havasında geçen etkinlikte çocuklar okkelden, yakar topa, ip atlamadan misket oyunan adar 20 farklı çocuk oyununu oynayarak gönüllerince eğlendi.

"Ulu Camii ve Saat Kulesi gibi çiğdem aşına da sahip çıkıyoruz"
Çorum Belediyesi olarak kültürel mirasa sahip çıktıklarını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bir somut olan kültürel mirasımız var. Bir de somut olmayan kültürel mirasımız. Somut olan kültürel mirasımız Ulu Camiimiz, Saat Kulemiz, Hattuşa, Şapinuva bunların hepsi kültürel mirasımız. Ancak somut olmayan öyle bir kültürel mirasımız var ki geleneğimiz, göreneğimiz, muhabbetimiz, çiğdem aşımız, çiğdem gezmemiz ve daha birçok ismini sayamadığımız kültürel mirasımız bulunuyor. Nasıl Ulu Camii'ne sahip çıkacaksak, nasıl Hattuşa’ya, Saat Kulesi’ne sahip çıkıyorsak, çiğdem aşına, çiğdem gezmesine ve geleneksel çocuk oyunlarımıza da sahip çıkıyoruz. Çünkü bunlar bizim somut olmayan kültürel mirasımız. 2012 yılında çiğdem aşı ve gezmesinin kültürel mirasa alınması için Hasan Tuluk Hocamızın bir müracaatı oluyor. 2013 yılında bakanlığımız somut olmayan kültürel miras listesine de çiğdem aşı gezmesini de dahil ediyor. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz çiğdem aşı gezmemiz bundan sonraki yıllarda geleneksel olarak devam edecek” dedi.

"Sevgi ile bakan gözler, konuşan dil, uzatılan el, karşılıksız kalmaz"
Çocukluğundaki çiğdem aşı gezmelerini 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurarak somut olmayan kültürel miras listesine aldırdığını açıklayan ünlü metal sanatçısı Hasan Tuluk ise “Halkımızın, mahalle muhtarlarımızın ve geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızın varlığıyla buradayız. Amacımız sevgi, saygı, muhabbet, geçmişte yaşadığımız tarihi ve kültürel geleneklerimizi, ailelerin birbirine duydukları sevgi, saygı muhabbeti, komşular arasındaki yardımlaşmaların ön planda olduğu geçmişi yaşatabilmek. Kadeş Barış Meydanı’nda tüm halkımızı bir barış içerisinde bir araya getirme arzusu içerisindeydik. Sevgi ile bakan gözler konuşan dil uzatılan el karşılıksız kalmaz. Kendi değerlerimize sahip çıkalım. Kendi değerlerimize sahip çıkmazsak bize ait olmayan kültürler alır ve biz de o kültürlerin esiri oluruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Kadeş Meydanı’nda açılan stantları ziyaret ederek çocukların oynadığı oyunları izledi. Zaman zaman çocuklara eşlik eden protokol üyeleri, onların heyecanına ortak oldu.
Program sonunda vatandaşlara çiğdem aşı dağıtıldı. Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Turhan Candan, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak da katıldı.

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