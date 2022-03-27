Polisten kaçan zanlılar kaza yapınca yakalandı

Çorum'da bir otomobili kurşunladıktan sonra kaçan zanlılar, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu kaza yapınca yakalandı.
Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T (18), N.D. (16) ve E.K. (16), Selçuk 7. Sokak'ta park halindeki bir otomobili kurşunladı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri zanlıların kaçtığı otomobili kovalamaya başladı. Osmancık Caddesi üzerinde polisin dur ihtarına uymayan araç, Mahmutevler 18. Sokak'ta önce park halindeki 3 araca, ardından da kendilerini takip eden polis aracına çarptı. Zanlılar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.