Otomobile ateş açtılar, 5 araca çarpınca yakalandılar

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM'da park halindeki otomobile av tüfeğiyle ateş eden 3 şüpheli, kaza yapınca polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin duran 5 araca çarptıkları tespit edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Ulukavak Mahallesi, Selçuk 7'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre E.T (18), N.D (16) ve E.K.'nin (16) içinde bulunduğu 19 KN 474 plakalı otomobilden park halindeki boş araca av tüfeği ile ateş açıldı. İhbarın ardından polis ekipleri, kaçan şüphelileri Osmancık Caddesi'nde durdurmaya çalıştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya devam eden E.T'nin kullandığı otomobil, Mahmutevler 18'inci Sokak'ta park halindeki 5 araca çarptı. Kaza sonrası duran araçtaki 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerin aracındaki aramada da satır ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-03-27 15:50:52



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