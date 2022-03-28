Toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in öncülüğünde başlatılan gıda yardımı kampanyası'nda toplanan yardımlar ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor.

Başkan Şahiner tarafından verilen talimatla oluşturulan ekipler, Başkan Yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan'ın koordinatörlüğünde tespit edilen aileleri evlerinde ziyaret ederek gıda poşetlerini teslim ediyor. Yoğun bir çalışma temposu ile çalışan ekipler, mahalle bazında çalışmalarını sürdürerek ihtiyaç sahibi tüm ailelere ulaşmayı hedefliyor.

Yardım kampanyasına destek vererek aileleri sevindirmeye vesile olan hayırseverlere teşekkür eden Başkan Şahiner "Sungurlu belediyesi olarak her zaman sorumluklarımızın bilincinde çalışmalar yaptık. Mübarek ramazan ayından önce başlatmış olduğumuz yardımların dağıtmaya bugün itibariyle başladık. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen hemşehrilerime teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Sungurlu olarak her zaman ki gibi birlik ve beraberliğimizi korumayı başarıyoruz. Allah birliğimizi bozmasın" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.