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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

İHA

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Çorum’da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasın da 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza ÇorumOrtaköy yolu Dalgıçlar Çiftliği yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin E., 19 US 908 plakalı aracı ile seyir halinde iken plakası belirlenemeyen başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekibi sevk edildi
Takla atan otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Selahattin E. Belediye itfaiye arama kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. 112 ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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