Baharın müjdecisi leylekler Kargı’ya gelmeye başladı

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte leylekler, Çorum’un Kargı ilçesine gelmeye başladı.
'Baharın müjdecisi' olarak bilinen leylekler, Kargı’ya döndü. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte gelen leylekler, daha önceki yıllarda yaptıkları yuvalarını onarmaya başladı.
Bölgede yaşayan vatandaşlar, yazı geçirecekleri yuvalarına geri dönen leyleklerin mahallenin simgesi haline geldiklerini ifade etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.