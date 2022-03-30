Çorum’un ilk kadın davulcusu manilerle vatandaşları sahura uyandıracak Ramazan davulcuları 2 yıl sonra yeniden sahalara iniyor Çorum Belediyesi kentte görev yapacak davulculara ritim eğitimi verdi

Çorum’un ilk kadın davulcusu Hatice Kırcı, ramazan ayında okuyacağı manilerle vatandaşları sahura kaldıracak.

Dünyayı sarsan korona virüs salgını nedeniyle iki yıldır Ramazan aylarında görev yapamayan davulcular yeniden sahaya iniyor. Çorum Belediyesi’nce ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura kaldıracak olan davulculara Çorum Belediyesi Mehter Takımı Komutanı ve Zabıta Müdürlüğü personeli Salih Candan tarafından ritim eğitimi veriliyor. Beyaz gömlek, fes ve yelekten oluşan giysileri ile Çorum sokaklarını dolaşacak 43 davulcu, vatandaşları mehter marşı eşliğinde sahura kaldıracak.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü Burhan Şahin, ramazan ayında kentte 43 davulcunun görev yapacağını ifade ederek, “Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşlarımızı rahatsız etmeden sahura kaldırılacaklar. Geleneksel olan bu kültürü Çorum sokaklarında devam ettireceğiz. Bütün hazırlıklar tamam. Ramazana hazırız. Davulcularımız da hazır ”şeklinde konuştu.



İlk kez bir kadın davulcu görev yapacak

Bu yıl ramazan davulcuları arasında ilk kez bir kadın davulcu yer alıyor. Ramazan ayı süresince Akkent Mahallesi'nde görev yapacak olan Hatice Kırcı, vatandaşları manilerle sahura kaldıracak. Ritim eğitimi için Hürriyet Parkı’na gelen Kırcı’ya vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

Babasının da davulcu olduğunu ifade eden Hatice Kırcı, “Her kadının yapamayacağını ben yapıyorum. Herkese örnek olmak istiyorum. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki insanlar istesin. Akkent Mahallesi'nde görev yapacağım. Halkımıza güzel bir Ramazan ayı geçirmelerini diliyorum. Çok heyecanlıyım. İnşallah bir kadın olarak dışlanmam. Davulculuk baba mesleği. Ben okulda bandoda görev yapıyordum. Müzik aletlerine merakım vardı. Bandoyla bu işi ilerlettim. Kendime zurnacı bulursam tüm düğünlere gitmeyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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