TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 1 - Somaspor: 0

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta mücadelesinde Çorumspor FK, sahasında Somaspor'u 10 mağlup etti.



Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Lütfullah Aslan xx, Harun Reyşit Güngör xx, İbrahim Ethem Potuk xx

Çorumspor FK: Hasan Hüseyin xxxx, Mustafa Eren xx (V. Okumak dk. 58 xx), Sefa Akın xxx, Hakkı Can xxx, Mertcan xxx, Murat xxxx, Recep xxx (Atakan dk. 78 x), İbrahim xxx, Mahsun xxx, Burak xx (Muhsin dk. 83 ?), Mehmet Akyüz xx (Batuhan dk. 46 xx)

Somaspor: Muharrem Tunay xxx, Eray xx, Mustafa xxx, Onur xxx, Yasin xxx, Oğuzhan xxx, Atamer xxx (Osman dk. 76 ?), Özcan xxx (Mücahit dk. 76 ?), Yılmaz xxx, Celal Emir xx (Ali dk. 55 xx), Eray xx (Ahmet dk. 46 x, Abdulkadir dk. 82 ?)

Gol: Volkan Okumak (dk. 63) (Çorum FK)

Sarı Kartlar: Hasan Hüseyin, Mertcan, Halil İbrahim, Atakan (Çorum FK), Onur, Eray (Somaspor)

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