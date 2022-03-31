Çorum polisinden şehrin göbeğinde nefes kesen tatbikat

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Çorum’da polis ekipleri tarafından, silahlı kavga sonrasında kaçan zanlıların yakalanması sırasında alınan tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen tatbikat nefes kesti.

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı kavga sonrasında kaçan zanlıların yakalanması sırasında alınan tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla tatbikat düzenlendi. Tatbikat senaryosu gereği Gazi Caddesi üzerindeki bulunan Pirbaba Çamlığı’ndaki 2 kişiyi silahla yaralandı. Haber merkezinin anonsu üzerine polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının olay yerinden kaçtığı aracın plakası ve eşkalini belirleyen ekipler, Eşrefhoca Caddesinde denetim noktasında zanlıyı durdurdu. Polisin dur ihtarına uymayarak araçtan inip kaçmaya başlayan zanlı, polisler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı. Senaryo gereği yakalanan şüpheli kelepçeleyerek, ekip otosuna bindirilirken tatbikattan habersiz vatandaşlar tatbikatı meraklı gözlerle izledi.

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