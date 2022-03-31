TKDK’ya 340 milyon liralık rekor başvuru

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğü, IPARD II 11.başvuru çağrı dönemini rekor başvuruyla tamamladı. Yatırım tutarı 340 milyon lira, hibe tutarı 180 milyon lira olan 244 başvuruyla bugüne kadar çıkılan çağrılardaki en yüksek yatırım ve hibe talepli başvuru alındı.

TKDK Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, tamamlanan IPARD II 11. Başvuru çağrı dönemi sonuçları hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Çağrıya yönelik yürütülen çalışmalar, tamamlanan ve devam eden yatırımlar ile 2022 yılı hedeflerine yönelik bilgi alan Vali Çiftçi, ziyaret sonunda açıklamada bulunarak “Bilindiği üzere Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyetinin eş finansmanı ile uygulanan IPARD Programının uygulayıcısı olan TKDK, faaliyet gösterdiği ve Çorum’un da arasında bulunduğu 42 ilde, 14 Ocak 2022 tarihinde “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” sektöründe tıbbi ve aromatik bitki üretimi için makineekipman alımı, tıbbi ve aromatik bitki işleme tesisleri, mantarcılık, seracılık, arıcılık, katma değerli ürünler, el sanatları, kırsal turizm faaliyetleri, kooperatif ve üretici örgütleri için makine parkları, su ürünleri yetiştiriciliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik 11. Başvuru Çağrı İlanına çıkmıştı. Şubat ayı itibariyle ilk etapta başvuruları alınan sadece makineekipman alımı içeren projelerin ardından, 25 Mart 2022 tarihi itibariyle yapım işiyle birlikte makineekipman alımını içeren projelerin de başvuruları alınarak IPARD II 11. Başvuru çağrı dönemi başarıyla tamamlanmıştır" dedi.



Talep edilen en yüksek yatırım ve hibe tutarı

Talebin oldukça yüksek olduğu çağrı dönemi sürecinin sonunda, 164 tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği için makineekipman alımı, 67 yenilenebilir enerji, 6 tıbbi ve aromatik bitki işleme ve paketleme, 4 zanaatkarlık ve yöresel ürünler, 2 arıcılık, 1 makine parkı projesi olmak üzere toplam 340 milyon lira yatırım ve 180 milyon lira hibe tutarlı 244 proje başvurusu alındığını hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi, "TKDK Çorum İl Koordinatörlüğümüz, 2013 yılından günümüze kadar IPARD I ve IPARD II dönemlerinde çıktığı proje çağrılarıyla, yapım işi ve makineekipman alımı içeren bin 49 projeye destek sağlamış, 373 milyon lira yatırım tutarına sahip bu projelere 168,4 milyon lira hibe ödemiştir. 11. Çağrı dönemi 340 milyon liralık yatırım tutarı ile bir çağrı döneminde en yüksek yatırım talebinin yapıldığı çağrı dönemi olmuştur ve bizleri gururlandırmıştır. Hızlı bir şekilde incelemelerine başlanan projeler, il koordinatörlüğümüzdeki işlemlerinin ardından TKDK merkezine gönderilecektir. Yönetmelikle belirlenmiş olan şeffaf kriterler ışığında proje değerlendirme ve seçim komisyonu tarafından seçilecek projelerin yatırımcılarıyla karşılıklı sözleşmeler imzalanarak Çorum’a kazandırılacak 340 milyon TL’lik yeni yatırımların startı verilmiş olacaktır. Proje sahiplerine, KDV ve diğer vergilerden sağlanan muafiyetin yanı sıra yüzde 55 ile 65 arasında değişen oranlarda, hibe ödenecektir" şeklinde konuştu.



TKDK tarım ve kırsalı destekleme devam ediyor

Yapılan bilgilendirmeden anlaşıldığı üzere başarıyla tamamlanan bir çağrı süreciyle TKDK ilimizde hayvancılık, işlemepazarlama ve çiftlik faaliyetlerini çeşitlendirmeye yönelik kırsal alan yatırımlarıyla tarımı ve kırsalı desteklemeye devam ettiğini belirten Vali Çiftçi "Devletimizin IPARD programı aracılığıyla sağladığı desteklerle hayat bulan yatırımlar ve bu çağrı sonrasında hayat bulacak yatırımlar; ülkemiz ve ilimiz ekonomisine, istihdama ve üretime yıllar geçse de katkı sağlamaya devam edecek. Proje hazırlayıp taşın altına elini koyan Çorumlu girişimcilerimize teşekkür ediyor, yatırımlarının kendilerine, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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