TKDK’ya 340 milyon liralık rekor başvuru

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TKDK’ya 340 milyon liralık rekor başvuru

İHA

TKDK’ya 340 milyon liralık rekor başvuru

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğü, IPARD II 11.başvuru çağrı dönemini rekor başvuruyla tamamladı. Yatırım tutarı 340 milyon lira, hibe tutarı 180 milyon lira olan 244 başvuruyla bugüne kadar çıkılan çağrılardaki en yüksek yatırım ve hibe talepli başvuru alındı.
TKDK Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, tamamlanan IPARD II 11. Başvuru çağrı dönemi sonuçları hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Çağrıya yönelik yürütülen çalışmalar, tamamlanan ve devam eden yatırımlar ile 2022 yılı hedeflerine yönelik bilgi alan Vali Çiftçi, ziyaret sonunda açıklamada bulunarak “Bilindiği üzere Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyetinin eş finansmanı ile uygulanan IPARD Programının uygulayıcısı olan TKDK, faaliyet gösterdiği ve Çorum’un da arasında bulunduğu 42 ilde, 14 Ocak 2022 tarihinde “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” sektöründe tıbbi ve aromatik bitki üretimi için makineekipman alımı, tıbbi ve aromatik bitki işleme tesisleri, mantarcılık, seracılık, arıcılık, katma değerli ürünler, el sanatları, kırsal turizm faaliyetleri, kooperatif ve üretici örgütleri için makine parkları, su ürünleri yetiştiriciliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik 11. Başvuru Çağrı İlanına çıkmıştı. Şubat ayı itibariyle ilk etapta başvuruları alınan sadece makineekipman alımı içeren projelerin ardından, 25 Mart 2022 tarihi itibariyle yapım işiyle birlikte makineekipman alımını içeren projelerin de başvuruları alınarak IPARD II 11. Başvuru çağrı dönemi başarıyla tamamlanmıştır" dedi.

Talep edilen en yüksek yatırım ve hibe tutarı
Talebin oldukça yüksek olduğu çağrı dönemi sürecinin sonunda, 164 tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği için makineekipman alımı, 67 yenilenebilir enerji, 6 tıbbi ve aromatik bitki işleme ve paketleme, 4 zanaatkarlık ve yöresel ürünler, 2 arıcılık, 1 makine parkı projesi olmak üzere toplam 340 milyon lira yatırım ve 180 milyon lira hibe tutarlı 244 proje başvurusu alındığını hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi, "TKDK Çorum İl Koordinatörlüğümüz, 2013 yılından günümüze kadar IPARD I ve IPARD II dönemlerinde çıktığı proje çağrılarıyla, yapım işi ve makineekipman alımı içeren bin 49 projeye destek sağlamış, 373 milyon lira yatırım tutarına sahip bu projelere 168,4 milyon lira hibe ödemiştir. 11. Çağrı dönemi 340 milyon liralık yatırım tutarı ile bir çağrı döneminde en yüksek yatırım talebinin yapıldığı çağrı dönemi olmuştur ve bizleri gururlandırmıştır. Hızlı bir şekilde incelemelerine başlanan projeler, il koordinatörlüğümüzdeki işlemlerinin ardından TKDK merkezine gönderilecektir. Yönetmelikle belirlenmiş olan şeffaf kriterler ışığında proje değerlendirme ve seçim komisyonu tarafından seçilecek projelerin yatırımcılarıyla karşılıklı sözleşmeler imzalanarak Çorum’a kazandırılacak 340 milyon TL’lik yeni yatırımların startı verilmiş olacaktır. Proje sahiplerine, KDV ve diğer vergilerden sağlanan muafiyetin yanı sıra yüzde 55 ile 65 arasında değişen oranlarda, hibe ödenecektir" şeklinde konuştu.

TKDK tarım ve kırsalı destekleme devam ediyor
Yapılan bilgilendirmeden anlaşıldığı üzere başarıyla tamamlanan bir çağrı süreciyle TKDK ilimizde hayvancılık, işlemepazarlama ve çiftlik faaliyetlerini çeşitlendirmeye yönelik kırsal alan yatırımlarıyla tarımı ve kırsalı desteklemeye devam ettiğini belirten Vali Çiftçi "Devletimizin IPARD programı aracılığıyla sağladığı desteklerle hayat bulan yatırımlar ve bu çağrı sonrasında hayat bulacak yatırımlar; ülkemiz ve ilimiz ekonomisine, istihdama ve üretime yıllar geçse de katkı sağlamaya devam edecek. Proje hazırlayıp taşın altına elini koyan Çorumlu girişimcilerimize teşekkür ediyor, yatırımlarının kendilerine, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Su havzasındaki kaçak yapılar için yıkım kararı Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat: "Su havzasında kaçak yapıya izin vermeyeceğiz"
YEREL HABERLER Su havzasındaki kaçak yapılar için yıkım kararı Çorum ...
Çorum'a 11 diş hekimi ile 6 eczacı atandı
YEREL HABERLER Çorum'a 11 diş hekimi ile 6 eczacı atandı
Sungurlu'da üreticilere 10 ton nohut tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Sungurlu'da üreticilere 10 ton nohut tohumu dağıtıldı
Çorum'da tonlarca soğan yol kenarına döküldü
YEREL HABERLER Çorum'da tonlarca soğan yol kenarına döküldü
Çorum polisinden şehrin göbeğinde nefes kesen tatbikat
YEREL HABERLER Çorum polisinden şehrin göbeğinde nefes kesen ...
Çorum'da su havzasındaki 10 kaçak yapı için yıkım kararı
YEREL HABERLER Çorum'da su havzasındaki 10 kaçak yapı için yıkım ...
Sahte jandarmalara JASAT timlerinden operasyon Kendilerini jandarma olarak tanıtıp vatandaşı darp eden 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sahte jandarmalara JASAT timlerinden ...
Çorum'da diş hastanesi ihale aşamasına geldi
YEREL HABERLER Çorum'da diş hastanesi ihale aşamasına geldi
TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 1 - Somaspor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 1 - Somaspor: 0
Çorumlular, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkacak
YEREL HABERLER Çorumlular, kadın davulcunun manileriyle sahura ...
Çorum’un ilk kadın davulcusu manilerle vatandaşları sahura uyandıracak Ramazan davulcuları 2 yıl sonra yeniden sahalara iniyor Çorum Belediyesi kentte görev yapacak davulculara ritim eğitimi verdi
YEREL HABERLER Çorum’un ilk kadın davulcusu manilerle vatandaşları ...
Çorum’da 70 milyon 500 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Çorum’da 70 milyon 500 bin fidan toprakla buluştu
Kütüphane Haftası'nda öğrenciler kitapla buluştu
YEREL HABERLER Kütüphane Haftası'nda öğrenciler kitapla buluştu
Baharın müjdecisi leylekler Kargı’ya gelmeye başladı
YEREL HABERLER Baharın müjdecisi leylekler Kargı’ya gelmeye başladı
Kahvehanede husumetlisine tüfekle ateş açtı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kahvehanede husumetlisine tüfekle ateş açtı: 2 yaralı
Çorum Belediyesi hayvanat bahçesinin kapılarını öğrencilere açtı Hayvanat bahçesini ziyaret eden öğrenciler yanlarında getirdikleri mamalarla hayvanları besledi
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi hayvanat bahçesinin kapılarını ...
Çorum polisinden ruhsatsız silah operasyonu
YEREL HABERLER Çorum polisinden ruhsatsız silah operasyonu
Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Lise öğrencilerine “Hititçe çivi yazısı” eğitimi
YEREL HABERLER Lise öğrencilerine “Hititçe çivi yazısı” eğitimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.