Tüm ilçe aynı anda kitap okudu

Kütüphaneler Haftası Çorum’un Kargı ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kargı Atatürk İlk ve Ortaokulu, Kütüphaneler Haftası etkinlikleri çerçevesince "Haydi Kargı Hep Birlikte Kitap Okumaya" sloganıyla, ’Kargı İçin Kitap Vakti’ projesini düzenledi.

Proje ile öğrenciler için rol model oluşturmak, kitap okuma alışkanlığı ve sevgisini tüm ilçeye aşılamak, kitap okumanın önemine kamuoyu yoluyla dikkat çekmek ve toplumu kitap okuma konusunda duyarlı hale getirmesini sağlamak amaçlandı.

Proje çerçevesinde tüm ilçe bugün saat 11.30 ile 12.00 saatleri arasında kitap okumaya davet edildi. Projeye katılımda oldukça fazla oldu. İlçede öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, öğretmen, veliler, kamu kurum ve kuruluşları, esnaflar ile tüm Kargılılar katıldı.

Kitap okurken çekilen fotoğraflar Kargı İçin kitap vakti etiketiyle sosyal medyada paylaşıldı. Katılım sonunda paylaşılan fotoğraflardan bir video hazırlandı.

Okul Müdürü Fatma Akpınar kitap okuma kampanyasına katılımın oldukça fazla olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek katılan herkese teşekkür ettiklerini belirtti.

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