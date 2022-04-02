Çorum´da kadın davulcu sahura kaldırdı



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM´un ilk kadın davulcusu Hatice Kırcı (35), sokakları dolaşarak, maniler eşliğinde çaldığı davulla vatandaşları sahura kaldırdı.

Kentte, hastanenin temizlik şirketinde görev yapan Hatice Kırcı, `ramazan davulcuları´na verilen eğitime katıldı. Kırcı, eğitim sonrası kentte ramazan ayı süresince davul çalacak 43 gönüllüden biri seçildi. Eğitimlerin ardından Kırcı, diğer erkek gönüllülerle birlikte görev yeri olan Akkent Mahallesinde davul çalıp mani söyleyerek vatandaşları sahura uyandırdı. Babası Mithat Kırcı'nın uzaktan eşlik ettiği Hatice Kırcı, "İlkokulda bandocuydum, bir düğün merasiminde zurnacı ile birlikte çaldığım davulla bu işe başladım. İnsanların ilgisini çektim, Çekimlerimi belediyeye gönderdim ve 43 davulcu arasında seçildim. Ramazan ayında kenttin ilk kadın davulcu ben oldum. İnsanları sahura kaldırıyorum. Tabi ben bu mesleğimi ilerletmekte istiyorum" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-04-02 04:24:25



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