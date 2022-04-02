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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Hitit FM” yayın hayatına başladı

İHA

“Hitit FM” yayın hayatına başladı

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Medya İletişim Programı Uygulama Radyosu “Hitit FM 100.5 MHz” frekansında yayın hayatına başladı.
Medya İletişim Programı Uygulama Radyosu’nun 100.5 frekansı üzerinden karasal yayıncılık lisansını almasının ardından, yeni yayın hayatına başlaması dolayısıyla Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda açılış töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit FM’nin karasal yayıncılığa başlayacak olmasının, öğrencilerin uygulamalı eğitimleri açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Öğrencilerin, radyoda önemli çalışmalar yapabileceğini, canlı yayın heyecanını yaşayacağını anlatan Prof. Dr. Öztürk, şunları kaydetti:
“Mesleki bir takım gerçekliklerle daha mesleğe atılmadan buluşmaları için Hitit Üniversitesi Radyosu’nun karasal yayıncılığa geçmesi için berili çalışmalar yürütülüyordu. 2018 yılında karasal yayına başvurulduğunda esas hikaye o zaman başladı. Bunun altyapısını oluşturmak ciddi bir takım çalışması gerektiriyordu. Bu noktada desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum.”
Hitit FM’nin Çorum adına güzellikleri artıracağına, üniversitenin sesini de Çorum ötesine ve her kesime duyuracağını kaydeden Rektör Öztürk, “Hitit FM, bizim gülen yüzümüz ve halkla kaynaşan sesimiz ve bize geri dönüşleri olacak. Öğrencilerimizin geleceğine dokunan radyo olarak, ‘Çorum’un en hit radyosu’ sloganıyla yayın hayatına başlamasının hepimize hayırlı olsun diliyorum” ifadesini kullandı.
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Çorum’un önemli bir değeri olan Hitit Üniversitesi ile gurur duyduklarını belirterek, “Açıldığı günden bugüne kadar neye el attıysa hem şehrimizde hem ülkemizde ses getiriyor” dedi.
Hitit Üniversitesi’nin artık Türkiye’de akademik anlamda isminden söz ettirdiğine dikkati çeken Dr. Aşgın, “Biz her hangi bir yerde programa katıldığımızda, nerelisiniz diye sorulduğunda Çorum dediğimizde hemen Hitit Üniversitesi deniliyor ve hep güzelliklerle anılması, başarılarıyla anılması, en özel devlet üniversitesi olması ve sürekli büyümesi gerçekten bizi mutlu ediyor” ifadesini kullandı.
Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç de Hitit Üniversitesi’nin Çorum’a entegre olma doğrultusunda başarılı çalışmalar yürüttüğüne işaret etti.
“Üniversitemiz bir taraftan akademik anlamda diğer taraftan Çorum’a entegre olma anlamında önemli misyon yürütüyor” diyen Erdinç, şöyle konuştu:
“Gerçekten bunu da pratiğe iyi bir şekilde döküyor. Baktığımız zaman gerek akademik anlamda gerek ticari, sanayi, kültür ve sanat anlamında üniversitemizi her yerde, Valiliğimiz, yerel yönetimlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, ticaret ve sanat dünyasıyla iyi etkileşimde ve işbirliği içinde görmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bugün açılışını yapacağımız radyo da bunlardan bir tanesi. Modası bence hiç geçmeyecek, sürekli hayatta olacak bir iletişim platformu olan radyonun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”
Açılış ardından Hitit FM’de ilk canlı yayın konuğu Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç oldu.

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