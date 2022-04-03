Çorum'da fırtına; devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM'da park halindeki otomobilin üzerine fırtına nedeniyle devrilen ağaç düştü. Otomobilde hasar oluştu.
Osmancık Caddesi'nde park halindeki Habib Arduçtepe'ye ait otomobilin üzerine, fırtına nedeniyle devrilen ağaç düştü. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri ağacı kaldırırken, otomobilde hasar oluştu. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-04-03 16:55:06
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