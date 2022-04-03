Milletvekilleri sahur programında öğrencilerle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekilleri sahur programında öğrencilerle buluştu

İHA

Milletvekilleri sahur programında öğrencilerle buluştu

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Kerebigazi Öğrenci Yurdu'nda kalan gençlerle sahur programında bir araya geldi. Öğrencilerle sahur yemeği yiyen milletvekilleri Ceylan ve Kaya, onlarla sohbet ederek mübarek ayların Türkİslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

AK Parti Üniversite Teşkilatı ile birlikte Kerebigazi Öğrenci Yurdu'ndaki gençlerle beraber Ramazan ayının manevi iklimini paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden milletvekili Ceylan, Türkiye’nin en devrimci, en yenilikçi, en reformcu, en vizyoner partisi olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Allah’ın yardımı ve milletin desteğiyle, Türkiye’yi önce 2023’e sonra da 2053’e taşıyacaklarına vurgu yaptı. Sahur programında gençlerle sohbet eden AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan “Gençlik; şanlı tarihimizden aldığımız gücü ifade etmesi dolayısıyla hem dünümüz hem bugünümüz hem de her daim yeşeren umutlarla baktığımız geleceğimiz demektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a baktığımızda hem yaptıklarıyla hem de hedefledikleriyle herkesten daha çok koşturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla gençlik, ilk günkü heyecanı sonuna kadar taşımak, birinci günkü heyecanını, enerjisini bininci, on bininci gün de muhafaza ederek çalışmayı, çabayı ve üretken olmayı gerektirir” dedi.

Devlet, millet ve toplum olarak köklü bir mirasın temsilcileri olduklarını hatırlatan milletvekili Ceylan, “Ağaçlar kökleriyle yaşar, gövdeleriyle büyür, dalları ve budaklarıyla dünden bugüne, bugünden yarınlara hedefleri doğrultusunda uzanır. Tarihte medeniyet kurmayı başarmış Türk milletinin, özellikle İslamiyet ile tanıştıktan sonra dünyaya hükmetmiş bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu mirasa sahip çıkmak ve daha da güçlendirerek geleceğe taşımak için sorumluluklarımızın farkında olmalı ve bunun gereğini çok çalışarak yerine getirmeliyiz” diye konuştu. Gençlere çeşitli uyarılarda da bulunan Ceylan, “Bilen, inanan ve uygulayan bir gençlik, geçmişi ve değerleriyle gururlu ve de şuurlu bir gençliktir, bizi geleceğe umutla bakmamızı sağlayan. Elbette ki bütün çağların olduğu gibi bu çağın da yetiştirdiği nesiller var. Gençlerimiz gelişim süreçleri içerisinde birtakım risklerle karşı karşıyalar. Çağın getirdiklerinin, bilimin, teknolojinin dünyaya sağladığı iyilikler ve avantajlar yanında sebep olduğu olumsuzluklar da var. Bunların üstesinden gelmek bizim elimizde. Ye’se kapılmayacağız. Bu risklerle karşı karşıya olduğumuz durumlarda sevgili Peygamberimizin dönemini ve o dönemde mücadele ettiği zorlukları hatırlayacağız. Malazgirt’i, İstanbul’un fethini, Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşı’nı ve nihayet 15 Temmuz’u hatırlayacağız. Oralardaki ruh, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin manevi hatıraları bizleri ayakta tutuyor ve inşallah diri tutmaya da devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Güçlü Türkiye’yi millet ve devlet olarak hep birlikte inşa etmeye devam edeceklerini kaydeden Ceylan, “Bu bağlamda şunu aklımızdan çıkarmamamız gerekir; bilgilerimiz kağıt üzerinde kalmamalı. Sözlerde, satırlarda kalmamalı. Uygulamalıyız. Bunu bir bütünlük ve birliktelik içerisinde yapmalıyız ve başarmalıyız” şeklinde konuştu.

Programda milletvekillerine İl Başkan Yardımcısı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Belediye Meclis Üyesi Suat Aydoğan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bariyerlere çarpan araç karşı şeride fırladı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan araç karşı şeride fırladı: 1 ölü, ...
Çorum'da fırtına; devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü
YEREL HABERLER Çorum'da fırtına; devrilen ağaç otomobilin üzerine ...
Çorum´da 2 orman yangını; 11 hektar alan zarar gördü
YEREL HABERLER Çorum´da 2 orman yangını; 11 hektar alan zarar gördü
Hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
YEREL HABERLER Hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ...
Otizme dikkat çektiler
YEREL HABERLER Otizme dikkat çektiler
Metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
YEREL HABERLER Metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
Çorum’da anız yangını ormana sıçradı
YEREL HABERLER Çorum’da anız yangını ormana sıçradı
“Hitit FM” yayın hayatına başladı
YEREL HABERLER “Hitit FM” yayın hayatına başladı
Zabıta ekiplerinden ramazan denetimi
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinden ramazan denetimi
Ramazan ayının gelişini çocuklarla kutladı
YEREL HABERLER Ramazan ayının gelişini çocuklarla kutladı
Tarihi Koyun Baba köprüsüne aydınlatma ödeneği
YEREL HABERLER Tarihi Koyun Baba köprüsüne aydınlatma ödeneği
Çorum´da kadın davulcu sahura kaldırdı
YEREL HABERLER Çorum´da kadın davulcu sahura kaldırdı
Çorumlular ilk sahura kadın davulcunun manileriyle uyandı
YEREL HABERLER Çorumlular ilk sahura kadın davulcunun manileriyle ...
Bu kafede engel yok sevgi var
YEREL HABERLER Bu kafede engel yok sevgi var
Çorum’da yol kenarına dökülen tonlarca soğan havadan görüntülendi Yola dökülen soğanlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı
YEREL HABERLER Çorum’da yol kenarına dökülen tonlarca soğan havadan ...
Tüm ilçe aynı anda kitap okudu
YEREL HABERLER Tüm ilçe aynı anda kitap okudu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.