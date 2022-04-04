JASAT, hırsızlara göz açtırmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

JASAT, hırsızlara göz açtırmıyor

İHA

JASAT, hırsızlara göz açtırmıyor

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması için oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), il merkezi, Dodurga ve Mecitözü ilçelerinde düzenledikleri operasyonlarda 11 şüpheli şahsı gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, son dönemde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarını aydınlatılması ve aranan şahısların yakalanması için kurulan JASAT, Dodurga ilçesi Ayva köyünde meydana gelen üç ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 2 şahıs, Mecitözü ilçesi Köseeyüp köyünde meydana gelen kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 2 şahıs, Mecitözü ilçesi Çitli köyünde meydana gelen kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık ve mala zarar verme olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 2 şahıs ile Merkez ilçe Sarılık köyünde meydana gelen evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 5 şahıs olmak üzere toplam 11 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahısların ikamet adreslerinde ve malzemeleri sattıkları iş yerlerinde yapılan aramalar sonucu ele geçirilen malzemeler, teşhis işlemlerinin ardından mağdurlara teslim edildi.
Hırsızlık olayları ile ilgili incelemeler devam ederken, gözaltına alınan 11 zanlı yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kolları sıvayıp sahurda menemen yapan vekile öğrencilerden tam not
YEREL HABERLER Kolları sıvayıp sahurda menemen yapan vekile ...
Kökünden sökülen ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi
YEREL HABERLER Kökünden sökülen ağaç park halindeki otomobilin ...
Otomobil kamyona arkadan çarptı : 1'i ağır, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil kamyona arkadan çarptı : 1'i ağır, 2 yaralı
Çorum’daki orman yangını kontrol altına alındı Anız ateşi kontrolden çıkarak ormanlık alana sıçramıştı
YEREL HABERLER Çorum’daki orman yangını kontrol altına alındı Anız ...
Milletvekilleri sahur programında öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Milletvekilleri sahur programında öğrencilerle ...
Bariyerlere çarpan araç karşı şeride fırladı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan araç karşı şeride fırladı: 1 ölü, ...
Çorum'da fırtına; devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü
YEREL HABERLER Çorum'da fırtına; devrilen ağaç otomobilin üzerine ...
Çorum´da 2 orman yangını; 11 hektar alan zarar gördü
YEREL HABERLER Çorum´da 2 orman yangını; 11 hektar alan zarar gördü
Hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
YEREL HABERLER Hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ...
Otizme dikkat çektiler
YEREL HABERLER Otizme dikkat çektiler
Metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
YEREL HABERLER Metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
Çorum’da anız yangını ormana sıçradı
YEREL HABERLER Çorum’da anız yangını ormana sıçradı
“Hitit FM” yayın hayatına başladı
YEREL HABERLER “Hitit FM” yayın hayatına başladı
Zabıta ekiplerinden ramazan denetimi
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinden ramazan denetimi
Ramazan ayının gelişini çocuklarla kutladı
YEREL HABERLER Ramazan ayının gelişini çocuklarla kutladı
Tarihi Koyun Baba köprüsüne aydınlatma ödeneği
YEREL HABERLER Tarihi Koyun Baba köprüsüne aydınlatma ödeneği
Çorum´da kadın davulcu sahura kaldırdı
YEREL HABERLER Çorum´da kadın davulcu sahura kaldırdı
Çorumlular ilk sahura kadın davulcunun manileriyle uyandı
YEREL HABERLER Çorumlular ilk sahura kadın davulcunun manileriyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.